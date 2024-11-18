Экс-полицейского подозревают в убийстве в ЗКО

Когда полицейский уволился из органов пока неизвестно.

Трагедия произошла в ночь на 17 ноября в Таскалинском районе. Как сообщили в прокуратуре ЗКО, между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. От тяжких телесных повреждений один из них скончался в больнице.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался их бывший коллега, которого «ранее уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам». Экс-полицейского водворили в изолятор временного содержания. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

Когда полицейский был уволен из органов неизвестно. В региональном департаменте полиции пообещали ответить на этот вопрос позже.