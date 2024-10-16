Полицейский на тракторе насмерть сбил мужчину в ЗКО

Трагедия произошла 11 октября в поселке Булдурты Сырымского района ЗКО. Водитель за рулем трактора «МТЗ-80» при движении задним ходом по неосторожности наехал на 45-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

Трагедия произошла 11 октября в поселке Булдурты Сырымского района ЗКО. Водитель за рулем трактора «МТЗ-80» при движении задним ходом по неосторожности наехал на 45-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

Оказалось, что за рулем трактора был сотрудник районного отдела полиции. В пресс-службе департамента полиции ЗКО заверили, что во время инцидента страж порядка находился в отпуске. Экспертиза показала, что в момент аварии он был трезв. Его сразу же уволили из органов внутренних дел.

Отметим, что изначально полицейского задержали и водворили в изолятор временного содержания. Однако суд отправил его под домашний арест.