Трагедия произошла 19 сентября в 6:15 по улице Пугачева. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель ВАЗ-21703 сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм она скончалась в больнице. По факту ДТП стражи порядка проводят досудебное расследование. Авто водворили на спецстоянку, водитель водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что за рулем машины находился сотрудник полиции. После произошедшего полицейского уволили из органов внутренних дел.