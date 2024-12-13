Украшения, авто и недвижимость: арестованное имущество Перизат Кайрат показали в АФМ

В ноябре стало известно о том, что активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 миллиарда тенге. Эти деньги были собраны для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

В ноябре стало известно о том, что активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 миллиарда тенге. Эти деньги были собраны для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

Сейчас расследование продолжается. В агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что с санкции суда элитная недвижимость в городе Астана в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), «Sensata Plaza», а также в коттеджном городке «Vela Village», автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы.

В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada, приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

К примеру, на видео, предоставленном АФМ, можно увидеть часы за 7 миллионов тенге и сумку за 25 миллионов тенге. На многих имеются инициалы волонтера.

– Если вам известна информация о местонахождении средств, недвижимости и другого имущества Перизат Кайрат, в том числе, оформленного на третьих лиц, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный ном.: 21384), - добавили в ведомстве.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд. Расследование продолжается. Иную информацию в интересах следствия в АФМ разглашать не стали.