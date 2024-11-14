Волонтера Перизат Кайрат подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков

Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу РК, проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат.

Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу РК, проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

Основную часть пожертвований 32-летняя Перизат Кайрат потратила на покупку предметов роскоши и недвижимости. Так, весной этого года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге.

В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау» (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге.

Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат Кайрат неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.

В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.

Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда.

– Таким образом, своими противоправными действиями Перизат Кайрат нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности. Подозреваемая задержана, - сообщили в АФМ РК.

Правоохранительные органы просят всех, кто стал жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-33-89 (добавочный ном.: 21384).

Перизат Кайрат родилась в Актобе, но последние 10 лет жила в Астане. Является выпускницей британского университета по специальности «Бизнес менеджмент». Какое-то время работала на государственной службе. Является руководителем благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan.