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Происшествия Социум

В ЗКО расследуют дело о хищении спонсорских средств, выделенных на помощь пострадавшим от паводка

Надзорный орган хочет проверить по назначению ли использовались деньги, собранные в помощь пострадавшим от паводков.
Арайлым Усербаева
В ЗКО расследуют дело о хищении спонсорских средств, выделенных на помощь пострадавшим от паводка

По данным первого заместителя прокурора ЗКО Даурена Умаргалиева, в нашей области на помощь пострадавшим от паводков гражданам и предпринимателям затрачено 81 миллиард тенге, из низ них 13 миллиардов выделены из бюджета и 68 миллиардов из средств спонсоров. 

При этом Умаргалиев напомнил о задержании учредителя общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении денег из фонда в размере более 1,5 миллиарда тенге. Эти деньги тоже были собраны в помощь пострадавшим от наводнения. Преступную деятельность Перизат Кайрат расследует агентство финансового мониторинга. По словам Умаргалиева, в деле фигурирует и ЗКО. 

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– Наряду с этим антикоррупционная служба в ЗКО начала уголовное дело, где имеются признаки хищения из средств спонсоров. Учитывая неоднократные факты регистрации уголовных дел, связанных с деньгами на помощь пострадавшим и учитывая, что финансирование у нас осуществлялось через частный фонд «Акжайык», предлагаем инициировать проверку в его деятельности на предмет целевого использования благотворительных средств, - отметил Умаргалиев. 

Напомним, после масштабных паводков в ЗКО был создан частный фонд «Акжайык». Именно через этот фонд прошли спонсорские средства, которые были предназначены для ремонта и строительства домов, покупки жилья для пострадавших от паводков. 

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