Как сообщил на брифинге временный исполняющий обязанности руководителя управления по делам религий ЗКО Жанибек Мукателов, в области в сфере религий зарегистрировали два административных правонарушения. Оба нарушения выявили полицейские.

— Одно административное дело зарегистрировано по части 2 статьи 490 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях». Штраф составил 50 МРП (196 600 тенге). Второе дело направлено в суд по части 1 статьи 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции масс-медиа, а равно иной продукции». Штраф составил 20 МРП (78 640 тенге), — пояснил спикер.

По словам Жанибека Мукателова, на сегодняшний день религиозная ситуация в Западно-Казахстанской области стабильна. На территории области зарегистрировано 90 религиозных объединений и филиалов, представляющих 8 конфессий. Большую их часть составляют организации, принадлежащие к исламу и христианству. Исламского направления — 57 мечетей, христианского направления — 31 религиозный объект (из них православных церквей – 20, католических — 2, протестантских – 9).



