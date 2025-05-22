Без газа также останутся жители некоторых домов по улицам Жангир хана и Брусиловского.

ЗКОФ AO «QAZAGQAZ AIMAQ» сообщил о проведении плановых ремонтных работ на газопроводе в поселке Зачаганск и по улице Жангир хана. Ремонтные работы и пуски газа будут производиться 23 мая с 9.00 до 18.00. По этой причине от газоснабжения будут отключены жители по следующим адресам:

мкр. Аул учёных - 83 частных дома;

мкр. Жаксы ауыл - 42 частных дома;

мкр.Арман - 142 частных дома;

ул. Жангир Хана 69,71,65,75,67/4,71/2,73/2,73,76,74,72,74/1;

садоводческое товарищество Зачаганский - 135 частных дома;

Ул.Брусиловского 2,4.

Для безопасности горожан попросили не оставлять газовые приборы без присмотра.