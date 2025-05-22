Начальника приговорили к девяти годам лишения свободы, а следователя — к восьми годам.

В военном суде Актюбинского гарнизона рассмотрено уголовное дело о взятке. На скамье подсудимых начальник Западного регионального управления военного следствия МВД РК и старший следователь, которых обвинили в получении взятки.

Из материалов дела следует, что в декабре 2024 года военнослужащие договорились между собой и потребовали от свидетеля 1 000 000 тенге, угрожая ему увольнением и другими последствиями. 24 декабря подсудимых задержали при получении взятки в 700 тысяч тенге.

Подсудимые вину признали не полностью, но суд счёл их виновными на основании показаний потерпевшего, свидетелей, результатов следствия и экспертиз. Суд приговорил начальника Западного регионального управления военного следствия МВД РК к девяти годам лишения свободы, а следователя — к восьми годам. Им навсегда запретили занимать определённые должности и работать в некоторых сферах. Также они лишены воинских званий. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.