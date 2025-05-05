Яндекс Такси выстроит виртуальную очередь при пиковом спросе.

В тарифе «Эконом» Яндекс Такси появится виртуальная очередь — желающие уехать смогут узнать, сколько человек уже ждут машину.

В тарифе «Эконом» Яндекс Такси появится виртуальная очередь — желающие уехать смогут узнать, сколько человек уже ждут машину. Такая механика поможет решить, как лучше поступить: встать в очередь и ждать «Эконом», выбрать другой тариф или уехать на общественном транспорте.

После окончания массовых мероприятий многие пользователи не понимают, каковы их шансы получить машину: такси заказывают все вокруг, а свободных автомобилей поблизости обычно не хватает. Теперь в период пикового спроса первыми смогут уехать те пассажиры, которые сделали заказы раньше.

Встав в очередь, можно понаблюдать за тем, как меняется обстановка. Если очередь убывает медленно, в Яндекс Go найдутся альтернативные варианты: поискать машину в других тарифах Такси или построить маршрут на общественном транспорте.