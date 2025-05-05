Астрологи обещают, что на этой неделе счастье постучится в жизнь трех знаков зодиака.

Три знака зодиака будут визжать от радости на этой неделе

Близнецы

Возможно, вы получите новости, которые заставят вас прыгать от счастья — встреча, которую вы давно ждали, или предложение, которое меняет всё. Вы почувствуете, что мир снова играет на вашей стороне.

Лев

В центре внимания — вы и ваши достижения. Это придаст уверенности и разбудит ту самую детскую радость, когда хочется громко смеяться и обнимать весь мир.

Стрелец

Возможна внезапная поездка, удачная авантюра или исполнение желания, которое казалось несбыточным. Счастье будет таким ярким, что его невозможно будет скрыть.

Фото: pexels.com