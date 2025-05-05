Поголовье степных антилоп доходит до 10 тысяч, и это только рогачей, говорят фермеры.

За считанные дни в ТОО «Кумкудук» в Айтекебийском райое лишились 400 гектаров подзимней пшеницы. Она дала хорошие всходы, но их съели и вытоптали сайгаки. По словам руководителя хозяйства Александра Чемоданова, поголовье степных антилоп доходит до 10 тысяч, и это только рогачей.

— Завтра сайгаков будет 50-100 тысяч, они заходят на поля с житняком, пшеницей. Как выращивать хлеб, содержать людей, заготавливать сено? Во все времена численность этих животных регулировалась, и сейчас в этом назрела острая необходимость, и эту проблему надо решать быстрее, - говорит Александр Чемоданов. — Мы сеем около 20 тысяч гектаров зерновых культур, выращиваем около тысячи голов крупного рогатого скота, получили в этом году около 600 телят, но сейчас мы можем остаться без корма и урожая. Ущерб от сайги огромный. Она вытоптала и съела 400 гектаров подзимней пшеницы, мы потеряли на этом уже 10 млн тенге. Проблемы из-за нашествия сайги и в соседних хозяйствах. Там идет посев, но фермеры не знают, что от зерновых останется.

В областной теринспекции о проблеме знают.

— В Актюбинской области три популяции сайгаков – самая большая бетбакталинская, она обитает в Иргизском и Айтекебийском районах, численность составляет 40-50 тысяч голов, но она меняется, может доходить до 150 тысяч. В Шалкарском и Байганинском районах устюртская популяция сайги и небольшие стада сайгаков встречаются в Кобдинском районе, это уральская популяция. Проблема с порчей посевов возникла из-за сайги бетпакдалиинской популяции в Айтекебийском районе. Сайгаки сейчас как раз мигрируют. По решению акима области создана рабочая группа, в район выехали специалисты «Охотзоопрома» и отдела сельского хозяйства, они определят площадь испорченных посевов, примут решение. Мы совместно с фермерами должны организовать работу по отпугиванию сайгаков, чтобы они не топтали посевы. Для этого будут использованы мото- и автотранспорт, работают 28 госинспекторов, есть 14 машин. Они будут работать по графику, - рассказал Бекболат Жапаров, руководитель отдела Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

По данным специалистов, в Казахстане по итогам пересчета 2024 года численность сайгаков составляла 2 млн 833 тысяч голов, с приплодом – 4 млн 100 тысяч голов, в этом году авиаучет еще идет.

Фарида ЗАРИП