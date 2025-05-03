Это картина о героизме, в которой наряду с суровой правдой военных лет показаны человеческие ценности героев, проявивших мужество на передовой и самоотверженно трудившихся в тылу.

В Западно-Казахстанской области стартовала декада казахского кино. В рамках мероприятия жителям ЗКО будут представлены лучшие произведения отечественного кинематографа, раскрывающие достижения казахстанских режиссёров и богатство национальной культуры. Каждая кинокартина, вошедшая в программу, отражает важные этапы истории страны и рассказывает о судьбах выдающихся личностей.

— Сегодня казахстанское кино переживает этап творческого подъёма. Благодаря системной поддержке Министерства культуры и информации и личному вкладу министра Аиды Галымовны Балаевой, мы стремимся не только создавать качественные фильмы, но и расширять доступ к национальной культуре для всех. Картины, которые раскрывают важные моменты нашей истории и традиций, играют ключевую роль в укреплении связи между поколениями, а также в сохранении и распространении культурного наследия. Открытие декады в Уральске - важный шаг на этом пути. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы решили открыть программу показом художественного фильма «Қара қыз» на родине отважных казахских женщин - Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой. Помимо этого, в нашей программе есть ещё несколько фильмов. Наша цель - донести до зрителя все проекты, созданные при поддержке Центра. Для этого будет разработан специальный график показов не только в областном центре, но и в районах и сёлах, где мы будем работать совместно с акиматом, - отметил заместитель председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Адилет Омаров.

В первый день декады зрителям был представлен фильм известного режиссёра Талгата Теменова «Қара қыз». Это картина о героизме, в которой наряду с суровой правдой военных лет показаны человеческие ценности героев, проявивших мужество на передовой и самоотверженно трудившихся в тылу.

— Ужасы войны и раны, нанесённые человечеству, не заживут никогда. Также священным долгом является хранение памяти о подвиге павших героев, отдавших жизнь за нашу мирную жизнь. Демонстрация таких фильмов по стране - хорошая инициатива, особенно для молодежи, которой это даст пищу для размышлений. В фильме отражено мужество казахских девушек, работавших операторами на фронте, - рассказал режиссёр фильма.

Акимат ЗКО также отметил важность продвижения национального кинематографа: «Президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае особо подчеркнул значимость развития киноиндустрии. Это направление - важный инструмент воспитания молодёжи в духе национальной идентичности. Демонстрация фильмов, снятых при поддержке государства, помогает людям в регионах приблизиться к своей истории и культуре, а также способствует широкой популяризации казахстанского кино».

Ранее Декада казахского кино прошла в Карагандинской области, а затем продолжилась в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. В будущем эта инициатива охватит и другие города, и сельские округа страны. В рамках мероприятия будут представлены фильмы различных жанров. Например, картины «Жамбыл. Жаңа дәуір» и «Дос-Мукасан» позволяют зрителям глубже узнать о жизни великих соотечественников. В фильме «Бауырына салу» особое внимание уделяется популяризации традиций казахского народа. Для юных зрителей будет показан анимационный фильм «Тайқазан».

Отметим, что при поддержке Государственного центра поддержки национального кино завершено производство 117 фильмов, из которых 72 - художественные, 37 - документальные и 8 - анимационные.



