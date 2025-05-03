Премия показала, что у каждого студента — своя история, и каждая из них достойна внимания и признания.

Второго мая в концертном зале партии «AMANAT» прошёл яркий и по-настоящему вдохновляющий фестиваль «STUD Премия – 2025». Его организовал корпоративный фонд «Жастар Рухы» при поддержке управления общественного развития ЗКО. Главная цель события — раскрыть творческий и профессиональный потенциал молодёжи, вдохновить на активную гражданскую позицию и поддержать общественные инициативы молодых людей.

Фестиваль стал настоящим праздником студенческой жизни, где главным стало не только признание успехов, но и сами истории, стоящие за этими достижениями. Особое внимание уделили нестандартным номинациям. Так, премию получил самый возрастной студент, доказавший: учиться никогда не поздно. Он поделился своими жизненными советами с молодёжью. Среди иностранных студентов определили того, кто приехал из самой далёкой страны — и вручили награду за смелость и любознательность.

Была даже премия «Самая дешёвая столовая» — для неё провели целое исследование по буфетам вузов. Вручались и более личные награды: «Родитель-студент» — студенту, который совмещает учёбу и воспитание ребёнка, «Студент после армии» — за стойкость и адаптацию к гражданской жизни, и «Студент с дипломом» — для тех, кто не остановился на первом образовании.

Не обошлось и без весёлых номинаций: самый богатый студент, самый пустой кошелёк, студент-блогер — с тысячами подписчиков и интересным контентом. И, конечно, премия «Самая интересная история»: от каждого вуза выходил студент, чтобы рассказать что-то личное и значимое. Лучшая история получила приз, а все остальные — заслуженные аплодисменты и подарки.

Фестиваль был не только церемонией награждения, но и настоящим шоу: песни, танцы, стендап, КВН и интерактивные игры сделали вечер по-настоящему живым и весёлым. А кульминацией стало вручение благодарственных писем от акима области Наримана Турегалиева самым активным молодёжным лидерам.

«STUD Премия – 2025» показала: у каждого студента — своя история, и каждая из них достойна внимания и признания.







