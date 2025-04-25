Зарубежное образование, стажировки и право на работу — что манит студентов сильнее казахстанских вузов.

Учебный год 2025 подходит к концу. Впереди у старшеклассников — экзамены и выпускной. Каждый год в Казахстане около 160–180 тысяч выпускников сдают Единое национальное тестирование. Однако не все остаются учиться в стране — многие выбирают зарубежные вузы. Для современной молодежи поступление за границу — это как счастливый билет. Но есть и минусы: большинство уехавших не возвращаются назад. Из-за этого Казахстан теряет потенциальных специалистов.

Выбор между грантом и Европой

У Алии старший сын учится в 9 классе. Пока он продолжает учёбу в школе, но семья уже начинает задумываться, куда он поступит после её окончания.

— Хочу сразу отметить, что профориентационная работа в школах не проводится. Точнее она есть, но мне кажется, что проводится она больше для «галочки». Профориентологи работают с учащимися 10-11 классов, но при этом детей делят на физмат и химбиологические классы уже в 10 классе. Странно, правда? То есть ребенок уже учится углубленно по одним дисциплинам, и потом к нему только приходит профориентолог. В 10-11 классе большинство детей уже знают куда и на кого пойдут учиться, готовятся, поэтому, на мой взгляд профориентацию нужно вводить чуть раньше, — говорит мама школьника.

По ее словам, они с сыном уже побывали у частного профориентолога.

— После всех тестов, бесед и консультаций, сын пришел к мнению, что будет учиться на IT-специалиста. Мы посмотрели стоимость обучения в казахстанских вузах и были шокированы. Обучение вузах по техническим специальностям начинается от 1,5 миллиона тенге, а в топовых вузах и вовсе от трех до шести миллионов тенге. Плюс нужно к стоимости добавить проживание, питание, различные курсы и да, обучение в них проходит на английском языке, поэтому уже сейчас нужно усиленно готовиться и в 11 классе сдать IELTS. Сравнили стоимость с зарубежными вузами – там дешевле. Я имею ввиду Европу, в Америке дороже. В общем, решили так: сдаем ЕНТ – если удается получить грант, то учимся в Казахстане, если нет, едем учиться в Европу, — рассказала Алия.

На фото Римский университет La Sapienza





Мечта учиться в Италии

Сын Айгуль Жумашевой, Хамза Кумашев, учится в Риме, в университете La Sapienza, на программе по компьютерным наукам и искусственному интеллекту. Обучение проходит полностью на английском языке.

— Он сам захотел уехать за границу — хотел получить европейское образование, узнать другую культуру и расширить кругозор. Университет нашёл через друзей и интернет. Смотрел и другие страны — Германию, Чехию, но выбрал Италию: обучение здесь доступнее, особенно если есть стипендия, — рассказывает Айгуль.

Стоимость обучения — от 300 до 1200 евро в год, в зависимости от страны, откуда приехал студент. В эту сумму входят лекции, лабораторные занятия и стажировки. Проживание обходится в 400–900 евро в месяц, питание — около 150–200 евро, проезд — 30 евро, на развлечения — от 150 евро.

Хамза живёт недалеко от университета вместе с тремя ребятами из Казахстана. До вуза и метро — всего 15 минут пешком. Есть и более бюджетный вариант — общежитие. Оно стоит примерно 200 евро в месяц. Там есть столовая, душ, прачечная и кухня. В комнате живут один-два студента. Комендантского часа нет, но гостей пускают только до 23:00 и по документу.

— Конечно, мне хотелось бы, чтобы он был ближе. Но понимаю, что за границей у него больше возможностей. Если останется — поддержу, если вернётся — тоже. Главное — чтобы был счастлив. Родителям я советую не бояться отпускать детей. Учёба за границей делает их взрослее и увереннее, — говорит Айгуль.

Сам Хамза считает, что в Казахстане тоже есть хорошие вузы, но ему хотелось попробовать что-то новое.

— La Sapienza — один из старейших университетов Европы. Знание итальянского для поступления не требуется. Университет сильный в технических направлениях, учиться в таком было мечтой. Учащиеся могут подать на стипендию DSU, государственную программу финансовой поддержки студентов из семей с низким доходом, включая иностранных студентов. Стипендия покрывает стоимость обучения, одно бесплатное посещение университетской столовой в день, дает право жить в общежитии, выплачивает студентам до 7800 евро в год. Также существует программа Erasmus+, предоставляющая гранты для академической мобильности, — рассказывает Хамза.

Он подал документы через агентство, но с первым заявлением возникли проблемы — агентство не оплатило обязательный взнос 10 евро. В итоге он сам повторно подал заявку через школьного знакомого. Поэтому советует абитуриентам внимательно выбирать агентства. Для поступления в большинство итальянских вузов нужно сдать экзамен TOLC. Он включает вопросы по английскому, математике и логике. Хамза готовился два месяца и сдал его на максимум.

— Я давно интересуюсь IT и искусственным интеллектом. Эта сфера быстро развивается, и мне интересно быть частью этого. Мне интересно, как технологии могут менять реальность, и я хочу быть частью этого будущего. В Италии эта профессия очень востребована. Плюс, многие европейские компании готовы брать иностранных специалистов, особенно если есть знание английского и хорошее техническое портфолио. Хочу начать карьеру как разработчик или data scientist, а в будущем, возможно, заняться исследованиями или создать свой проект. Сейчас это одна из самых перспективных и быстро развивающихся сфер. Я точно планирую работать по специальности. Хотелось бы начать с позиции разработчика или data scientist, а в будущем, возможно, заняться исследованиями или открыть свой проект. Сейчас ИИ применяется практически в каждой отрасли, и возможностей очень много, — заключил Хамза Кумашев.

На фото Римский университет La Sapienza

Куда уезжают учиться выпускники из ЗКО и сколько это стоит

Роман Лушаков — генеральный директор языковой школы Destination и эксперт по международному образованию. Его школа имеет международную лицензию на проведение экзамена IELTS. Сам Роман помогает студентам поступать в вузы за границей. В Уральске сейчас около 3000 человек изучают английский и казахский языки. Он рассказал, что процесс поступления начинается заранее — за год до начала учебы. То есть ученик 11 класса уже может быть зачислен в вуз. Поэтому обращаться за консультацией лучше уже в 9–10 классе.

Интересно, что при поступлении за границу важны не только знания английского языка, но и спортивные, творческие достижения, участие в социальных проектах, волонтерство. Абитуриент готовит целое портфолио: рекомендательные и мотивационные письма, резюме и эссе.

— Ежегодно наша компания отправляет за границу на учебу около 40–50 студентов из Уральска, а в целом из Казахстана — около 100 человек. Чаще всего уезжают в Чехию. Обучение на чешском языке — абсолютно бесплатное. Но так как чешского студенты не знают, то сначала они едут на год изучать язык. Это стоит около 5000 евро (примерно 3 миллиона тенге) в год. Затем сдают экзамен — и поступают на бакалавриат или в магистратуру, где учёба уже бесплатна. То есть сумму нужно подготовить один раз, и она оплачивается в два этапа. Ежемесячные расходы составляют около 700 евро: 400 евро — проживание в общежитии и питание. При этом все студенты имеют право подрабатывать в Праге, и средний заработок составляет 700–1000 евро. Соответственно, студент может полностью себя обеспечить. Обучение там доступно для студентов из любых семей. Из Западного Казахстана у меня туда едет около 20 студентов, — рассказывает Роман Лушаков.

На втором месте по популярности среди стран для учебы за границей — Канада. Как рассказал Лушаков, это англоязычная страна, но обучение там дешевле, чем в Великобритании или США. Кроме того, Канада входит в тройку самых безопасных и комфортных стран для жизни.

— Все выпускники канадских колледжей и университетов автоматически получают трёхлетнюю рабочую визу. В программу обучения встроены стажировки по специальности. Летом студент может работать полный день, и средняя зарплата составляет около 2000 долларов. То есть они получают примерно 1,5 миллиона тенге за стажировку. Третье место занимает США, затем — Малайзия, где очень доступное образование: около 5000 долларов в год. Обучение — на английском языке, используется британская система. Можно получить британско-малайзийский диплом. Там очень дёшево жить: около 200 долларов на жильё и столько же на питание. Это доступное и качественное образование. Великобритания — это классика, туда едут те, кто хочет более статусное образование, — говорит Лушаков.

По словам Романа, самые популярные специальности сейчас — в сфере IT: кибербезопасность, разработка программного обеспечения, создание сайтов, работа с большими данными и искусственным интеллектом.

— На втором месте — бизнес и его направления: финансы, маркетинг, HR, логистика и другое. Третье место занимает инженерия, особенно гражданское строительство. Четвёртое — арт, творчество, дизайн, веб-дизайн. Пятое — гуманитарные направления: туризм, коммуникации, связь с общественностью, медицина. С медициной в основном уезжают в Чехию. В Казахстане пока нет некоторых современных специальностей в сфере IT и бизнеса. А вот медицина и инженерия у нас развиты неплохо, — сказал Лушаков.

Эксперт по международному образованию советует начинать изучать английский ещё в начальной школе, а готовиться к поступлению — с 10 класса. Будущему студенту нужно быть активным и развиваться в разных направлениях.

Современное образование и поддержка студентов: чем привлекают вузы Уральска

В Уральске работают два крупных университета — аграрно-технический имени Жангир хана и педагогический университет имени Махамбета Утемисова. Оба учебных заведения предлагают широкий выбор специальностей, в том числе по современным направлениям. У вузов много наград, собственные научные центры и опытные преподаватели с учёными степенями. Студенты проходят зарубежные практики и стажировки, получают помощь с трудоустройством. В вузах также учатся иностранные студенты.

Ректоры двух университетов отметили, что обучение в уральских вузах — одно из самых доступных в стране. Дети-сироты, дети без попечения родителей, из приёмных семей, а также воспитанники детских домов и интернатов могут получить скидку на обучение до 100%. Также предусмотрены льготы и для других категорий. Кроме того, университеты каждый год выделяют собственные гранты — за отличную учёбу и активное участие в жизни вуза. Университеты активно внедряются современные методы обучения, чтобы сделать занятия интереснее, а также развивать у студентов критическое мышление и полезные навыки.

В университете имени Утемисова отмечают, что в последние годы интерес к экономическим и социальным специальностям стал снижаться. Это связано с изменениями на рынке труда и ростом популярности педагогических и технических направлений. Особенно востребованы программы по подготовке учителей иностранных языков, истории, математики и физической культуры. В аграрно-техническом университете имени Жангир хана тоже рассказали о популярных направлениях. Сейчас студенты активно выбирают гидромелиорацию, геоинформационные технологии, IT в аграрной сфере, автоматизацию и управление, архитектуру, бизнес-логистику, цифровую экономику, электроснабжение, строительную инженерию, технологии переработки, информационные технологии, ветеринарию, ландшафтный дизайн и кадастр.

На фото актовый зал университета La Sapienza

Желание студента — главный ориентир при выборе вуза

Родителям и абитуриентам советуют при выборе университета обращать внимание на его рейтинг, качество преподавания, опыт работы, наличие общежития и современной техники. Важно и расположение — если вуз находится рядом с домом, это поможет сэкономить на жилье и транспорте, а также упростит адаптацию, особенно для тех, кто впервые уезжает из родного города. При выборе специальности важно учитывать не только перспективы, но и личные интересы. Лучше всего — найти такое направление, где совпадают увлечение и возможности для хорошей карьеры.

Руководители уральских университетов говорят, что отъезд студентов за границу — это личный выбор, и его нужно уважать. При этом вузы стараются развивать и обновлять образовательные программы в Казахстане. Они также напоминают о важности финансовой стороны. Например, из-за роста цен на обучение и проживание многие иностранные студенты, особенно из Турции, стали приезжать учиться в наши вузы. Часто родители настаивают, чтобы дети поступали на грант, не принимая во внимание интересы самих детей. В итоге многие студенты заканчивают не ту специальность, которая им по душе, и после выпуска не работают по профессии, а продолжают искать себя и хорошо оплачиваемую работу.

Продажи, маркетинг и фитнес: кто сейчас нужен казахстанскому рынку труда

В 2024 году опубликован новый мировой рейтинг университетов QS World University Rankings 2025, передает министерство науки и высшего образования РК. В нём представлены 21 вуз из Казахстана, из которых пять улучшили, а четыре сохранили свои позиции. Наилучшие результаты показаны по репутации среди работодателей и академической репутации. Особенно выделился КазНУ, занявший 77-е место в мире по репутации у работодателей. В целом 19 из 21 вуза улучшили показатели по ключевым индикаторам.

Согласно данным hh.kz за март 2025 года, в Казахстане наиболее востребованы следующие профессиональные области:

№ Профессиональные области Активные вакансии, % от общего количества Предлагаемая медианная* заработная плата, тенге 1 Продажи, обслуживание клиентов 14,2% 328 194 2 Маркетинг, реклама, PR 9,0% 377 066 3 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 8,4% 358 956 4 Автомобильный бизнес 7,0% 398 429 5 Рабочий персонал 6,4% 286 963 6 Домашний, обслуживающий персонал 5,4% 251 190 7 Туризм, гостиницы, рестораны 5,2% 253 996 8 Строительство, недвижимость 4,7% 348 517 9 Транспорт, логистика, перевозки 4,6% 293 631 10 Финансы, бухгалтерия 4,6% 325 615

Фото: pexels.com