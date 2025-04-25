В свободное от службы время Батырхан занимается дикцией, читает стихи, записывает тексты и слушает архивные записи легендарных дикторов, таких как Юрий Левитан и золотой голос Казахского радио — Ануарбек Байжанбаев.

Батырхан Сагидолла служит в воинской части 5573 Нацгвардии. Молодого парня призвали в ряды войск правопорядка с Павлодарской области и он достойно несет патрульно-постовую службу. Каждый день Батырхан выходит на улицы столицы, обеспечивая общественный порядок, безопасность граждан и спокойствие на улицах. Однако за выправкой, строгим взглядом и аккуратной формой скрывается не только дисциплинированный солдат, но и человек, увлечённый искусством речи. Его бархатный, глубокий голос давно уже стал визитной карточкой подразделения.

Мечта Батырхана — одна, но большая и искренняя: однажды стать диктором военного парада. Он не претендует на официальное признание — он просто верит, что его голос сможет однажды зазвучать в унисон с маршевыми шагами воинских колонн и аплодисментами благодарных граждан.

— История Батырхана Сагидоллы — яркий пример того, как за каждым солдатом стоит личность с мечтой. Это история о голосе, который пока звучит в стенах части, но мечтает однажды донестись до всей страны. И кто знает, может быть, уже в ближайшие годы мы услышим его на главной площади Астаны — сильный, уверенный, гордый голос настоящего гвардейца, — отметили в Национальной гвардии МВД РК.

Сослуживцы уже сейчас с уважением называют его «нашим Левитаном». Его голос звучит на внутренних мероприятиях части, торжественных построениях и репетициях.