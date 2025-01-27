Педагоги, повара и строители: на кого учатся в колледжах Уральска

Почему рабочие профессии снова в тренде и какие специальности выбирают студенты региона?

Рабочие специальности — это профессии, которые зачастую остаются за кадром разговоров о будущем, но на самом деле являются основой, на которой держится повседневная жизнь. Врачи полагаются на медицинских сестёр и лаборантов, строительство зданий невозможно без квалифицированных строителей и инженеров, а индустрия технологий зависит от техников и операторов оборудования.

Почему средне-специальное образование важно для молодёжи? Колледжи предоставляют возможность не только получить востребованную профессию, но и начать карьеру быстрее, чем в университетах, а также сократить затраты на образование. Для экономики это означает постоянный приток квалифицированных специалистов, способных поддерживать производство, развивать инфраструктуру и внедрять инновации.

Самая популярная рабочая профессия на западе Казахстана

По данным управления образования ЗКО, в Уральске насчитывается 13 государственных и 9 частных колледжей, где обучаются 13 370 студентов, большинство из которых учатся на государственном языке. В русскоязычных группах числится всего 1 558 студентов. 10 713 студентов обучаются на гранте.

В управлении отметили, что во время приёма документов большим спросом пользуются аграрно-технический колледж, а также педагогический и медицинские колледжи.

— Среди рабочих специальностей популярны сферы гражданского и дорожного строительства, информационных и цифровых технологий, питания и швейного производства. В основном обучение по этим специальностям ведётся на государственном языке. В планах строительства новых учебных заведений нет, однако в рамках трансформации акцент будет сделан на открытие новых востребованных специальностей. Например, политехнический колледж планирует открыть направления, связанные с мебельным производством, а колледж информационных технологий — специальности в сфере IT. Потребности в кадрах формируются в зависимости от запросов региона. Даже небольшое предприятие может повлиять на государственный заказ на подготовку специалистов, — сообщили в управлении образования ЗКО.

Согласно данным центра трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ, в Уральске наиболее востребованы электромонтёры, слесари-сантехники, электрики, трактористы, водители и сварщики. Самый высокий спрос наблюдается в отраслях энергетики и производства.

В ЗКО более половины выпускников колледжа находят работу сразу после обучения.

В ЗКО более половины выпускников колледжей находят работу в первый год после окончания обучения. Для поддержки трудоустройства действуют программы «Академическая мобильность» и «Business Startup».

— В 2024 году было трудоустроено 5 633 студента, из них более 1 500 — по рабочим специальностям. Также реализуются программы, предусматривающие государственную поддержку, такие как субсидируемые рабочие места и краткосрочное обучение. По окончании таких курсов участники трудоустраиваются, — уточнили в управлении образования ЗКО.

Где найти работу по рабочей специальности?

Центром трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ активно работают с молодёжью, организуя ярмарки вакансий, встречи со студентами и публикацию информации в СМИ и социальных сетях.

В прошлом году 11 497 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет обратились в карьерные центры и зарегистрировались в качестве безработного. Из них 5 724 устроили на работу. 1 677 человек направили на молодежную практику. 384 безработных отправили работать про проектам: «Контракт поколений», «Первое рабочее место». На социальные рабочие места устроили 109 человек, на общественные работы - 487 человек.

— 49 человек отправили на краткосрочные курсы, основам предпринимательства по проекту Бастау Бизнес обучилось 629 человек. 45 получили безвозмездный государственный грант и 2 453 человек трудоустроены на вакантные рабочие места, — сообщили в управлении координации труда и социальных программ ЗКО.

Почему молодежь идет работать в сферу IT-технологий?

В управлении координации труда и социальных программ ЗКО считают, что молодежь не выбирает рабочие специальности, опираясь не только на низкую заработную плату и отсутствие перспективы, но и на неприспособленность к физическому труду.

— Молодежь ищет возможность заработка более легкими путями через интернет и в сфере услуг. Также, многие считают престижным иметь высшее образование даже без перспективы трудоустройства в будущем и этому же способствуют мнение родителей и окружающей среды, — отметили в ведомстве.

Напомним, президент Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В этот период планируется провести реформу системы технического и профессионального образования. Глава государства подчеркнул необходимость того, чтобы люди, добившиеся успеха честным и усердным трудом, всегда пользовались уважением и почётом. Также Год рабочих профессий будет способствовать продвижению в обществе идей трудолюбия и профессионализма.