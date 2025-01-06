Высший медицинский колледж ЗКО сняли с торгов

В социальных сетях появилась информация о продаже двух объектов коммунальной собственности области: ТОО «Западно-Казахстанский медицинский колледж» и ТОО «Санаторий «Ақжаиқ». В управлении госзакупок и коммунальной собственности ЗКО пояснили, что планируется продать 29,59% государственной доли в санатории, стоимость которой оценивается в 475 459 222 тенге. В случае продажи деньги поступят в областной бюджет. Однако позже, медицинский колледж был снят с торгов по решению комиссии по приватизации.

На вопрос о том, почему эти объекты выбрали для продажи, в управлении ответили, что они включены в Комплексный план приватизации на 2021–2025 годы, утверждённый постановлением правительства.

Медицинский колледж с 2021 по 2024 годы находился в доверительном управлении Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова. А санаторий - в управлении Федерации профсоюзов Казахстана с 2018 по 2020 годы.

— Решение о продаже или передаче в доверительное управление санатория будет принимать комиссия по приватизации. При передаче в доверительное управление государство сохраняет право собственности на объект. Однако правомочия государства передаются доверительному управляющему не полностью, а лишь в пределах правовых обязательств, позволяющих осуществлять хозяйственную деятельность с объектом. Передача государственного имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа признаётся предварительной стадией приватизации. Продажа объекта доверительным управляющим допускается только при условии надлежащего исполнения условий договора доверительного управления, — сообщили в управлении госзакупок и коммунальной собственности ЗКО.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент покупатели для этих объектов не найдены. Однако при продаже будут учитываться условия сохранения профиля деятельности и штата сотрудников. Если покупатель не выполнит свои обязательства, вопросы будут решаться в судебном порядке. В управлении госзакупок пояснили, что законодательство не требует проведения общественных слушаний или консультаций по вопросам продажи госучреждений. Сейчас готовится новый план приватизации на 2026–2030 годы. Список объектов составляет Агентство по защите и развитию конкуренции РК. К слову, после продажи коммунальные объекты в государственную собственность не возвращались.

Напомним, что в марте 2021 года тогда еще директор Высшего медицинского колледжа заявил, что новое руководство планирует вкладывать средства в развитие образовательной сферы колледжа. В частности, будет уделено внимание таким направлениям, как офтальмология и хирургия. Отметим, в 2024 году колледж был возвращён государству после завершения срока действия договора доверительного управления.