Уральский медколледж передали в доверительное управление

Колледж передан казахскому национальному медицинскому университету имени С.Асфендиярова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор высшего медицинского колледжа Камидолла Ирменов во время рабочего совещания в областном акимате сообщил, что высший медицинский колледж передан в доверительное управление казахскому национальному медицинскому университету имени С.Асфендиярова. – Мы почти уже закончили процедуру передачи в доверительное управление высшего медицинского колледжа. Сегодня (4 марта - прим. автора) приезжала делегация, мы обсудили дальнейшее