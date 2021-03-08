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Социум

Уральский медколледж передали в доверительное управление

Колледж передан казахскому национальному медицинскому университету имени С.Асфендиярова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор высшего медицинского колледжа Камидолла Ирменов во время рабочего совещания в областном акимате сообщил, что высший медицинский колледж передан в доверительное управление казахскому национальному медицинскому университету имени С.Асфендиярова. – Мы почти уже закончили процедуру передачи в доверительное управление высшего медицинского колледжа. Сегодня (4 марта - прим. автора) приезжала делегация, мы обсудили дальнейшее
Арайлым Усербаева
Уральский медколледж передали в доверительное управление
Колледж передан казахскому национальному медицинскому университету имени С.Асфендиярова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Выпускники медколледжа проходят подготовку для работы в провизорных стационарах Уральска
Выпускники медколледжа проходят подготовку для работы в провизорных стационарах Уральска
Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор высшего медицинского колледжа Камидолла Ирменов во время рабочего совещания в областном акимате сообщил, что высший медицинский колледж передан в доверительное управление казахскому национальному медицинскому университету имени С.Асфендиярова. – Мы почти уже закончили процедуру передачи в доверительное управление высшего медицинского колледжа. Сегодня (4 марта - прим. автора) приезжала делегация, мы обсудили дальнейшее развитие колледжа.  Руководство медицинского университета будет вкладывать финансы в образовательную сферу колледжа. Будем развивать такие направления, как офтальмология и хирургия, - отметил Камидолла Ирменов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Колледж управление

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