Баня, санаторий и стоматология: какие гособъекты продали в ЗКО

Единственное предприятие в Казахстане, которое с нуля создало новую для Казахстана отрасль кораблестроения завод «Зенит» сняли с перечня режимного объекта. Для чего это было нужно? Для того, чтобы затем включить его в список объектов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. Таким образом, АО «Уральский завод «Зенит» включили в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, а бывший гендиректор завода Вячеслав Валиев даже рассказал, что договор с инвестором уже заключен. И это турецкая компания.
Мы решили узнать, какие еще объекты в ЗКО уже приватизировали, отдали в частное управление или вовсе были проданы. Так, в управлении государственных закупок и коммунальной собственности ЗКО объяснили, что главная цель приватизации — дать больше свободы частному бизнесу, уменьшить долю государства в экономике и создать условия для экономического роста. С 2014 года было реализовано три комплексных плана приватизации.
По данным управления, наибольшее количество приватизированных объектов приходится на сферу здравоохранения. На сегодняшний день разрабатывается новый комплексный план приватизации на 2026–2030 годы. В 2025 году подлежат приватизации ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима Западно-Казахстанской области» и 29,59% доли участия государства в уставном капитале ТОО «Санаторий «Акжаик».
Ранее управление госимуществом велось централизованно, а приватизацией занимались только на республиканском уровне. Сейчас объекты для передачи в частные руки отбирают отраслевые ведомства, а окончательные списки утверждает правительство. Примером является передача ТОО «Батыс су арнасы» в доверительное управление в 2016 году ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг.Уральск». Однако в 2019 году договор расторгли по взаимному согласию сторон.
В ведомстве отметили, что приватизированных стратегических и режимных объектов, которые находились в областной коммунальной собственности, не имеется.
Как проходит приватизация?
По данным ведомства, процесс организуют местные органы власти. Продажа проводится через электронные аукционы и тендеры на портале реестра госимущества. Участвовать могут физические и юридические лица, которые соответствуют требованиям. Если объект передан в доверительное управление, государство сохраняет право собственности, а управляющий должен соблюдать условия договора: например, вкладывать деньги в развитие или ремонт. Управляющий может выкупить объект, если соблюдены все условия.
Если условия договора нарушены, объекты возвращают государству. Так, из-за невыполнения обязательств вернули:
- ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж»;
- ГККП «Колледж сервиса и новых технологий»;
- ГККП «ОДЮСШ по национальным видам спорта».
В связи с истечением срока действия договора возвращены ещё три объекта:
- ГККП «Областная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта»;
- ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж»;
- ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4».
Возвращённые объекты продолжают работать в соответствии со своим уставом, и их повторная приватизация пока не планируется. При этом были случаи, когда доверительные управляющие не выполняли договорные обязательства. В управлении уточняют, что не имеют возможности оценивать дальнейшую деятельность таких предприятий. Несмотря на это, приватизация остаётся важным инструментом для развития экономики, но требует строгого контроля и соблюдения всех условий.
Перечень коммунальных объектов, проданных в ЗКО
1
100,00% в ТОО «Орал-жер»
2012 г.
2
0,54% в ТОО «Бірлік мал зауыты»
2014 г.
3
100,00% в ТОО «Баня №3»
2014 г.
4
ГКП на ПХВ «Областной центр формирования здорового образа жизни» управления здравоохранения акимата ЗКО
2015 г.
5
100,00% в ТОО «Тұрғын үй Орал»
2016 г.
6
100,00% в ТОО «БАТЫСАГРОСЕРВИС»
2016 г.
7
100,00% в ТОО «Жайық үні»
2016 г.
8
100,00% в ТОО «Пульс города»
2016 г.
9
100,00% в ТОО «Орал таза сервис»
2016 г.
|10
ГККП «Тұрғын үй Уральск»
2016 г.
11
51,00% в ТОО «Жайық жарығы»
2016 г.
12
12,25% в ТОО «Санаторий «Акжайык»
2017 г.
13
100,00% в ТОО «Спортивный клуб «Акжайык»
2017 г.
14
ГКП на ПХВ «Областная детская стоматологическая поликлиника» управления здравоохранения акимата ЗКО
2017 г.
15
49,00% в ТОО «Жайық жарығы»
2017 г.
16
48,74% в ТОО «Даму Тасқала»
2017 г.
17
100,00% в ТОО «Жайық таза қала»
2018 г.
Перечень имущественных комплексов, переданных в доверительное управление в ЗКО
1
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения акимата ЗКО
2017 г.
2
ГККП «Областная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» управления физической культуры и спорта акимата ЗКО
2019 г.
3
ГККП «Колледж сервиса и новых технологий» управления образования акимата ЗКО
2020 г.
4
ГККП «Областная детско-юношеская школа по национальным видам спорта» управления физической культуры и спорта акимата ЗКО
2020 г.
5
100% доли участия государства в ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж"
2021 г.
6
«Западно-Казахстанский индустриальный колледж» управления образования акимата ЗКО
2021 г.