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Социум Экономика

Баня, санаторий и стоматология: какие гособъекты продали в ЗКО

За последние 12 лет в частные руки были проданы 17 государственных организаций и предприятий. В числе которых детская стоматология, санаторий "Акжаик", спортклуб и многое другое.
Жулдызхан Хасангалиева
Баня, санаторий и стоматология: какие гособъекты продали в ЗКО

Единственное предприятие в Казахстане, которое с нуля создало новую для Казахстана отрасль кораблестроения завод «Зенит» сняли с перечня режимного объекта. Для чего это было нужно? Для того, чтобы затем включить его в список объектов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. Таким образом, АО «Уральский завод «Зенит» включили в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, а бывший гендиректор завода Вячеслав Валиев даже рассказал, что договор с инвестором уже заключен. И это турецкая компания. 

Мы решили узнать, какие еще объекты в ЗКО уже приватизировали, отдали в частное управление или вовсе были проданы. Так, в управлении государственных закупок и коммунальной собственности ЗКО объяснили, что главная цель приватизации — дать больше свободы частному бизнесу, уменьшить долю государства в экономике и создать условия для экономического роста. С 2014 года было реализовано три комплексных плана приватизации. 

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По данным управления, наибольшее количество приватизированных объектов приходится на сферу здравоохранения. На сегодняшний день разрабатывается новый комплексный план приватизации на 2026–2030 годы. В 2025 году подлежат приватизации ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима Западно-Казахстанской области» и 29,59% доли участия государства в уставном капитале ТОО «Санаторий «Акжаик».

Ранее управление госимуществом велось централизованно, а приватизацией занимались только на республиканском уровне. Сейчас объекты для передачи в частные руки отбирают отраслевые ведомства, а окончательные списки утверждает правительство. Примером является передача ТОО «Батыс су арнасы» в доверительное управление в 2016 году ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг.Уральск». Однако в 2019 году договор расторгли по взаимному согласию сторон. 

В ведомстве отметили, что приватизированных стратегических и режимных объектов, которые находились в областной коммунальной собственности, не имеется.

Как проходит приватизация?

По данным ведомства, процесс организуют местные органы власти. Продажа проводится через электронные аукционы и тендеры на портале реестра госимущества. Участвовать могут физические и юридические лица, которые соответствуют требованиям. Если объект передан в доверительное управление, государство сохраняет право собственности, а управляющий должен соблюдать условия договора: например, вкладывать деньги в развитие или ремонт. Управляющий может выкупить объект, если соблюдены все условия. 

Если условия договора нарушены, объекты возвращают государству. Так, из-за невыполнения обязательств вернули:

  • ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж»;
  • ГККП «Колледж сервиса и новых технологий»;
  • ГККП «ОДЮСШ по национальным видам спорта».

В связи с истечением срока действия договора возвращены ещё три объекта:

  • ГККП «Областная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта»;
  • ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж»;
  • ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4».

Возвращённые объекты продолжают работать в соответствии со своим уставом, и их повторная приватизация пока не планируется. При этом были случаи, когда доверительные управляющие не выполняли договорные обязательства. В управлении уточняют, что не имеют возможности оценивать дальнейшую деятельность таких предприятий. Несмотря на это, приватизация остаётся важным инструментом для развития экономики, но требует строгого контроля и соблюдения всех условий.

Перечень коммунальных объектов, проданных в ЗКО

1

100,00% в ТОО «Орал-жер»

2012 г.

2

0,54% в ТОО «Бірлік мал зауыты»

2014 г.

3

100,00% в ТОО «Баня №3»

2014 г.

4

ГКП на ПХВ «Областной центр формирования здорового образа жизни» управления здравоохранения акимата ЗКО

2015 г.

5

100,00% в ТОО «Тұрғын үй Орал»

2016 г.

6

100,00% в ТОО «БАТЫСАГРОСЕРВИС»

2016 г.

7

100,00% в ТОО «Жайық үні»

2016 г.

8

100,00% в ТОО «Пульс города»

2016 г.

9

100,00% в ТОО «Орал таза сервис»

2016 г.

10

ГККП «Тұрғын үй Уральск»

2016 г.

11

51,00% в ТОО «Жайық жарығы»

2016 г.

12

12,25% в ТОО «Санаторий «Акжайык»

2017 г.

13

100,00% в ТОО «Спортивный клуб «Акжайык»

2017 г.

14

ГКП на ПХВ «Областная детская стоматологическая поликлиника» управления здравоохранения акимата ЗКО

2017 г.

15

49,00% в ТОО «Жайық жарығы»

2017 г.

16

48,74% в ТОО «Даму Тасқала»

2017 г.

17

100,00% в ТОО «Жайық таза қала»

2018 г.

Перечень имущественных комплексов, переданных в доверительное управление в ЗКО

1

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» управления здравоохранения акимата ЗКО

2017 г.

2

ГККП «Областная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта» управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

2019 г.

3

ГККП «Колледж сервиса и новых технологий» управления образования акимата ЗКО

2020 г.

4

ГККП «Областная детско-юношеская школа по национальным видам спорта» управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

2020 г.

5

100% доли участия государства в ТОО "Западно-Казахстанский высший медицинский колледж"

2021 г.

6

«Западно-Казахстанский индустриальный колледж» управления образования  акимата ЗКО

2021 г.

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