Баня, санаторий и стоматология: какие гособъекты продали в ЗКО

За последние 12 лет в частные руки были проданы 17 государственных организаций и предприятий. В числе которых детская стоматология, санаторий "Акжаик", спортклуб и многое другое.

Единственное предприятие в Казахстане, которое с нуля создало новую для Казахстана отрасль кораблестроения завод «Зенит» сняли с перечня режимного объекта. Для чего это было нужно? Для того, чтобы затем включить его в список объектов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду. Таким образом, АО «Уральский завод «Зенит» включили в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, а бывший гендиректор завода Вячеслав Валиев даже рассказал, что договор с инвестором уже заключен. И это турецкая компания.

Мы решили узнать, какие еще объекты в ЗКО уже приватизировали, отдали в частное управление или вовсе были проданы. Так, в управлении государственных закупок и коммунальной собственности ЗКО объяснили, что главная цель приватизации — дать больше свободы частному бизнесу, уменьшить долю государства в экономике и создать условия для экономического роста. С 2014 года было реализовано три комплексных плана приватизации.

По данным управления, наибольшее количество приватизированных объектов приходится на сферу здравоохранения. На сегодняшний день разрабатывается новый комплексный план приватизации на 2026–2030 годы. В 2025 году подлежат приватизации ТОО «Хозяйственное управление аппарата акима Западно-Казахстанской области» и 29,59% доли участия государства в уставном капитале ТОО «Санаторий «Акжаик».

Ранее управление госимуществом велось централизованно, а приватизацией занимались только на республиканском уровне. Сейчас объекты для передачи в частные руки отбирают отраслевые ведомства, а окончательные списки утверждает правительство. Примером является передача ТОО «Батыс су арнасы» в доверительное управление в 2016 году ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг.Уральск». Однако в 2019 году договор расторгли по взаимному согласию сторон.

В ведомстве отметили, что приватизированных стратегических и режимных объектов, которые находились в областной коммунальной собственности, не имеется.

Как проходит приватизация?

По данным ведомства, процесс организуют местные органы власти. Продажа проводится через электронные аукционы и тендеры на портале реестра госимущества. Участвовать могут физические и юридические лица, которые соответствуют требованиям. Если объект передан в доверительное управление, государство сохраняет право собственности, а управляющий должен соблюдать условия договора: например, вкладывать деньги в развитие или ремонт. Управляющий может выкупить объект, если соблюдены все условия.

Если условия договора нарушены, объекты возвращают государству. Так, из-за невыполнения обязательств вернули:

ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж»;

ГККП «Колледж сервиса и новых технологий»;

ГККП «ОДЮСШ по национальным видам спорта».

В связи с истечением срока действия договора возвращены ещё три объекта:

ГККП «Областная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта»;

ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж»;

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4».

Возвращённые объекты продолжают работать в соответствии со своим уставом, и их повторная приватизация пока не планируется. При этом были случаи, когда доверительные управляющие не выполняли договорные обязательства. В управлении уточняют, что не имеют возможности оценивать дальнейшую деятельность таких предприятий. Несмотря на это, приватизация остаётся важным инструментом для развития экономики, но требует строгого контроля и соблюдения всех условий.