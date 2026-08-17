Экс-депутат Бакытжан Базарбек прокомментировал ДТП со своим участием

Бакытжан Базарбек обратился к общественности на своей странице в Facebook.

Бывший депутат мажилиса высказался об аварии с участием пешехода, которая произошла в Жамбылской области. В результате инцидента 36-летний пострадавший был госпитализирован, а полиция возбудила уголовное дело.

Бакытжан Базарбек обратился к общественности на своей странице в Facebook, пояснив, что детально прокомментировать случившееся пока не может из-за процессуальных ограничений.

- Дорогие друзья! Не могу ответить на многочисленные домыслы и кривотолки, связанные с ДТП с моим участием, и многого написать не могу. В рамках возбужденного досудебного расследования я и моя супруга подписали подписку о неразглашении сведений досудебного расследования. Следствие продолжается. Сейчас ожидается проведение необходимых экспертиз. Уверен, что следственные органы в соответствии с законом дадут объективную и справедливую оценку всем обстоятельствам произошедшего, - говорится в сообщении.

По словам экс-депутата, сейчас все его мысли сосредоточены на здоровье пострадавшего человека и поддержке его семьи. Он также выразил признательность медицинским работникам.

- Мы несколько суток практически не спали и вместе с его родными молимся за его выздоровление. Отдельно хочу поблагодарить всех врачей районной больницы, а также Министерство здравоохранения и областное управление здравоохранения за оказанную экстренную медицинскую помощь.

В завершение Бакытжан Базарбек призвал пользователей сети воздержаться от преждевременных выводов, домыслов и опираться исключительно на официальные данные следствия.