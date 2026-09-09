Президент Казахстана принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, в ходе которой был представлен отчет о состоянии и развитии финансового сектора за восемь месяцев 2026 года, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава регулятора сообщила, что в рамках реализации нового закона о банках полностью обновлена нормативная база — принято около 80 подзаконных актов. По ее словам, банковский сектор демонстрирует устойчивость: активы выросли до 75,6 трлн тенге (+6,9%), а показатель достаточности капитала составил 20,7%.

За отчетный период Агентство провело 279 проверок участников финансового рынка. По их итогам применено 190 надзорных мер, а сумма штрафов достигла 465 млн тенге. В сегменте микрофинансовых организаций и коллекторских компаний 13 субъектов лишены лицензий, у шести действие лицензий приостановлено, еще четыре исключены из реестра.

Отдельный блок доклада был посвящен кредитованию экономики и долговой нагрузке населения. Объем займов бизнесу увеличился на 3,5% и достиг 16 трлн тенге, при этом выдача новых кредитов выросла на 19,1% — до 12,5 трлн тенге. Одновременно темпы роста потребительского кредитования замедлились до 4,6%.

Также сообщается, что с июля в стране запущена платформа коллективного урегулирования проблемной задолженности Finkelisimkz. До конца года планируется открыть офис Единого финансового омбудсмена для рассмотрения обращений граждан.

Кроме того, ведется работа над программой развития рынка капитала и страхового сектора до 2030 года, а также над профильными законопроектами. Существенное внимание уделяется цифровизации: создана надзорная платформа FinAI с применением искусственного интеллекта, а до конца года ожидается разработка стратегии внедрения ИИ во всех сегментах финансового рынка, включая вопросы защиты данных и информационной безопасности.

По итогам встречи Глава государства поручил обеспечить финансовую стабильность, расширить кредитование реального сектора, а также продолжить развитие рынков капитала и страхования и внедрение цифровых технологий.