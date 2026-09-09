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Социум

Как в ЗКО планируют снижать уровень преступности

В прокуратуре ЗКО обсудили меры по снижению преступности.
Арайлым Усербаева
Как в ЗКО планируют снижать уровень преступности
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В прокуратуре Западно-Казахстанской области прошло межведомственное совещание под председательством прокурора области Нурбека Уласбекулы. В заседании приняли участие аким региона Нариман Турегалиев, а также руководители государственных и правоохранительных органов.

Главной темой встречи стала реализация проекта "Безопасный регион" и профилактика правонарушений. Участники обсудили освещение улиц, безопасность детской инфраструктуры, исправность камер видеонаблюдения, предотвращение скотокрадства и организацию выпаса скота.

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Аким области подчеркнул необходимость усиления профилактических мер и поручил использовать криминогенный паспорт каждого сельского округа для работы с проблемными участками и факторами риска.

- Представители бизнеса также активно участвуют в создании безопасной и комфортной среды. При поддержке предпринимателей в Уральске начато благоустройство 12 общественных пространств, часть из них уже передана на благо жителей. Этот опыт нужно активно применять и в районах, - отметил Нариман Турегалиев.

На совещании с докладами выступили акимы Жанибекского и Казталовского районов, а также начальники местных отделов полиции. Особое внимание уделили проблеме скотокрадства. Местным исполнительным органам поручили организовать системный выпас, биркование скота, использование светоотражающих элементов и GPS-трекеров. Кроме того, поставлена задача огородить трансформаторы в населенных пунктах и восстановить неработающие камеры видеонаблюдения.

Глава региона резюмировал, что главная цель властей - создать безопасную среду как в областном центре, так и в самых отдаленных селах, оценивая работу не по количеству проведенных мероприятий, а по реальному снижению уровня преступности.

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