«КазАвтоЖол» бьет тревогу из-за тысяч перегруженных фур на дорогах

За первые восемь месяцев 2026 года автоматизированные станции измерения (АСИ) национальной компании "КазАвтоЖол" зафиксировали около 870 тысяч вероятных нарушений весовых норм. Масштабы проблемы впечатляют: среди нарушителей числится около 139 тысяч машин тяжелее 50 тонн, порядка 12 тысяч грузовиков массой от 100 тонн и почти одна тысяча гигантов, весящих свыше 200 тонн, сообщили в Нацкомпании.

- Систематический перегруз наносит дорожному полотну непоправимый урон. Трассы рассчитаны на строго определенные лимиты, а движение тяжеловесного транспорта приводит к стремительному износу покрытия: на дорогах образуются опасная колейность, сдвиги и деформации, из-за чего межремонтные сроки сокращаются в разы, - отметили в "КазАвтоЖол".

В Нацкомпании отметили, что государство направляет масштабные инвестиции в строительство и реконструкцию дорожной сети. Однако сохранить свежую инфраструктуру становится практически невозможно, когда по ней регулярно курсируют машины с двукратным или трехкратным превышением допустимой массы.

- Перевозка сверхнормативного объема за один рейс позволяет снизить сиюминутные расходы отдельной компании. Последствия такой экономии ложатся на плечи бюджета в виде преждевременного разрушения асфальта и мультимиллионных затрат на восстановительные работы. Недобросовестные водители идут на различные ухищрения, чтобы избежать автоматизированного контроля. Зафиксированы случаи, когда грузовики объезжали станции АСИ по обочинам и техническим проездам, а на некоторых участках нарушители даже самовольно демонтировали защитные ограждения, - пояснили в "КазАвтоЖол".

По данным компании, ситуация накаляется и вокруг самих комплексов фиксации. С начала года было зарегистрировано три случая возгорания объектов АСИ, причины которых сейчас расследуют компетентные органы. Представители "КазАвтоЖол" подчеркивают, что компания продолжит защищать оборудование и пресекать любые попытки объезда весового контроля.

- Ужесточение контроля не направлено против бизнеса. Грузовой транспорт играет критически важную роль для промышленности, строительства, торговли и транзитного потенциала страны. Вопрос заключается исключительно в соблюдении единых для всех стандартов безопасности и весовых параметров, - отметили в Нацкомпании.

"КазАвтоЖол" призывает владельцев фур, а также строительные и промышленные предприятия ответственно относиться к перевозкам. Полученные за восемь месяцев данные - тревожный сигнал: новые магистрали нужно не только строить, но и беречь для будущих поколений.