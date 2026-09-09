10 ударов ножом под видом самообороны: жителю Уральска не удалось смягчить приговор

В Уральске мужчина, нанёсший своему знакомому 10 ножевых ранений, пытался доказать в кассационной инстанции, что защищался. Однако суд оставил приговор без изменений - пять лет лишения свободы.

Трагедия произошла в квартире горожанина. Пьяный хозяин жилья напал на своего знакомого и нанёс ему не менее десяти ударов ножом в голову, грудь, живот, спину и бедро. Пострадавший получил множественные ранения и опасное для жизни кровотечение.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Апелляционная коллегия позже оставила это решение в силе.

Осуждённый подал кассационную жалобу, в которой утверждал, что конфликт спровоцировал сам потерпевший, якобы напавший на него с ножом. По его словам, он лишь обезоружил оппонента и нанёс ответные удары в рамках самообороны.

Кассационный суд по уголовным делам признал эти доводы несостоятельными. Результаты судебных экспертиз, показания свидетелей и улики с места преступления показали, что пострадавший не нападал и даже не оказывал сопротивления. Характер ранений четко указывал на то, что нападение совершил именно хозяин квартиры.

Суд подтвердил законность квалификации действий уральца и соразмерность назначенного наказания. Мужчина продолжит отбывать пятилетний срок.