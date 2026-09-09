Нарушения в роддомах: Минздрав Казахстана подвел итоги масштабной проверки

Министерство здравоохранения Казахстана завершило ревизию организаций родовспоможения по всей стране. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, специалисты проинспектировали 82 из 84 объектов - 35 перинатальных центров и 47 родильных отделений. В 29 из них эксперты зафиксировали нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима.

Что именно проверяли специалисты

Комиссия оценивала соблюдение инфекционной безопасности: работу вентиляции и водоснабжения, качество стерилизации, а также эффективность службы инфекционного контроля. Для объективной оценки эксперты проводили лабораторные исследования прямо на местах.

По итогам ревизии выписано 81 санитарное предписание.

- Проводились также лабораторные исследования, что позволило оценить не только документацию, но и фактические условия оказания медицинской помощи. По итогам проверки выдано 81 санитарное предписание. Нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима выявлены в 29 медицинских организациях. По фактам, требующим незамедлительного устранения рисков, приняты адресные меры реагирования, - заявили в ведомстве.

Контроль и персональная ответственность

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев поручил региональным управлениям ежемесячно отслеживать исправление недочетов. Регионам предписано усилить кадровый состав служб инфекционного контроля, обновить программы профилактики и повысить личную ответственность главных врачей.

- Наша задача - не просто зафиксировать нарушение и выдать предписание. Через месяц мы должны вернуться и увидеть конкретный результат. Если замечание выявлено, оно должно быть устранено. Безопасность пациента должна подтверждаться не отчетами, а реальными условиями оказания медицинской помощи, - подчеркнул Тимур Султангазиев.

Кто на очереди

Проверки родильных домов стали лишь первым этапом масштабной ревизии. Следующими инспекцию пройдут детские больницы, после чего Минздрав проверит организации первичной медико-санитарной помощи.