Новые дома в Актау получают доступ к интернету от «Казахтелеком»

«Казахтелеком» продолжает расширять оптическую сеть в Актау. С начала года компания подключила к своей инфраструктуре восемь жилых домов, а в ближайшее время планирует обеспечить доступом к GPON еще четыре жилых комплекса города. Одним из новых подключенных объектов стал ЖК «Айсар» на 240 квартир.

Для семьи Зулпии Араховой, проживающей в ЖК «Айсар», подключение дома к оптике пришлось как раз на начало учебного года. В семье интернетом активно пользуются дети — для учебы, поиска информации и онлайн-занятий.

-Сейчас, когда начался учебный год, интернет особенно нужен детям. Они готовят домашние задания, находят дополнительную информацию, занимаются онлайн. Поэтому для нашей семьи важно, чтобы интернет был быстрым и стабильным. Очень удобно, что теперь такие услуги доступны и в нашем доме, — рассказала Зулпия Арахова.

По технологии GPON оптоволоконная линия проводится непосредственно до квартиры абонента. Это позволяет по одной сети пользоваться сразу несколькими услугами — домашним интернетом, телевидением и другими цифровыми сервисами.

Вместе с новыми жилыми комплексами «Казахтелеком» планирует расширять оптическую сеть и в частном секторе. Один из следующих проектов будет реализован в селе Қызылтөбе Мунайлинского района. Здесь возможность подключения к GPON планируется обеспечить примерно для 1 200 домов. Проект предусматривает строительство порядка 800 портов.

-Мы продолжаем развивать оптическую сеть как в самом Актау, так и в близлежащих населенных пунктах. Сейчас в городе готовим к подключению еще четыре жилых комплекса. Следующий большой объем работ предстоит в Қызылтөбе — там речь идет уже о частном секторе. Для нас важно, чтобы современная инфраструктура появлялась не только в новых многоэтажках, но и там, где жители частных домов сегодня нуждаются в качественном проводном интернете, — отметил начальник цеха города Актау Департамента инсталляционных работ Дивизиона по розничному бизнесу «Казахтелекома» Бауыржан Калиев.

Перед подключением новых объектов специалисты компании также встречаются с жителями, консультируют по доступным услугам и собирают заявки. Такой формат позволяет оценить спрос и определить потребность в подключении еще на этапе развития сети.

Лицензии № 14014826 от 09.10.2014, выданного Комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан