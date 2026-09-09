Право на арендное жильё, оставшееся от отца: наследуется ли по закону?

Государственное арендное жилье не входит в состав наследственной массы и не переходит по наследству автоматически. К такому выводу пришел суд №2 города Уральска, рассмотрев гражданский спор по иску гражданки к местному уполномоченному органу, сообщает пресс-служба суда ЗКО.

- Истец обратилась в суд после того, как ведомство, управляющее жилищным фондом, расторгло договор найма государственной квартиры после смерти ее отца в 2025 году. Отец проживал в квартире на основании договора найма из государственного жилищного фонда. Гражданка попыталась переоформить договор на себя как законный наследник, однако получила отказ из-за того, что постоянно не жила с отцом, - пояснили в суде.

Суд установил, что родители истца состояли в разводе, а сама она имела раздельное место жительства и не проживала вместе с отцом. В официальном договоре найма квартиры она не была указана в качестве члена семьи нанимателя. Право пользования государственным или коммунальным жилым помещением не подлежит наследованию по закону.

- Право пользования жильем сохраняется исключительно за теми членами семьи нанимателя, которые жили с ним постоянно на момент открытия наследства. Члены семьи должны быть официально прописаны и указаны в договоре найма, - отметили в суде.

Поскольку истец не соответствовала этим требованиям, суд правомерно отказал в удовлетворении ее исковых требований.

Решение суда уже вступило в законную силу.