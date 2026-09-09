До 2 млн тенге и выше: кому в августе предлагали самые высокие зарплаты в Казахстане

Всего за последний летний месяц работодатели разместили на портале Enbek.kz 131,6 тысячи вакансий, тогда как граждане опубликовали 145,2 тысячи резюме.

В августе самую высокую заработную плату на Электронной бирже труда Казахстана предлагали начальнику смены в добывающей промышленности - около 2,06 млн тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В число наиболее высокооплачиваемых предложений также вошли вакансии специалиста по кибербезопасности с окладом около 2 млн тенге и директора рудника с зарплатой порядка 1,63 млн тенге. Со стороны соискателей самые высокие финансовые аппетиты зафиксировали у кандидатов на должности начальника административного отдела (около 2,02 млн тенге), руководителя проектов по разработке новых продуктов (1,84 млн тенге) и мастера по сбыту (1,75 млн тенге).

Всего за последний летний месяц работодатели разместили на портале Enbek.kz 131,6 тысячи вакансий, тогда как граждане опубликовали 145,2 тысячи резюме. По сравнению с июлем число предложений от работодателей выросло на 25,8%, а соискательская активность поднялась на 2,8%, благодаря чему разрыв между спросом и предложением сократился с 36,6 до 13,6 тысячи.

Лидером по числу объявлений стала сфера образования, где разместили 61 тысячу вакансий. В ведомстве такой всплеск связывают с традиционным набором кадров перед началом учебного года. Значительный спрос на работников также сохранился в сфере услуг, здравоохранении, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

Почти половина вакансий (46,6%) предназначалась для высококвалифицированных специалистов. Работники средней квалификации требовались в 33,1% случаев, а низкой - в 20,3%. Большую часть соискателей составила молодёжь до 35 лет, при этом женщины проявили высокую активность на рынке труда, опубликовав 60,6% всех резюме.