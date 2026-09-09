Послание определяет вектор новой политической системы - эксперт

По мнению общественного деятеля Казыбека Бейсебаева, ключевая особенность Послания этого года заключается в том, что оно оглашается после принятия новой Конституции и трансформации политической системы страны.

Переход Казахстана к новой политической системе, работа Курултая, усиление президентских полномочий и вопрос использования средств Национального фонда могут оказаться в числе главных тем предстоящего Послания Президента, сообщает dalanews.kz.

По мнению общественного деятеля Казыбека Бейсебаева, ключевая особенность Послания этого года заключается в том, что оно оглашается после принятия новой Конституции и трансформации политической системы страны.

Как отмечает эксперт, власти могут охарактеризовать этот этап как шаг Казахстана в "новую политическую эпоху". В Послании с высокой вероятностью будут затронуты темы новой Конституции, создания Курултая, изменения парламентской системы и будущего Народного совета.

- Главная особенность - это новая Конституция, новая политическая система и новая эпоха. Будет сказано, что мы делаем шаг в будущее. Сейчас на смену двухпалатному Парламенту пришел Курултай, также поднимается вопрос о Народном совете. Поэтому власти преподнесут это как новое устройство нового Казахстана, - отметил Казыбек Бейсебаев.

Вместе с тем общественный деятель обратил внимание на еще один аспект политических реформ. По его мнению, поправки в новой Конституции существенно усилили полномочия президента.

- На мой взгляд, недостаточно просто сказать, что произошли политические изменения. Если взглянуть на новую Конституцию, полномочия президента выросли. Теперь президент лично назначает или предлагает кандидатуры руководителей ветвей власти. К примеру, раньше председателя Мажилиса избирали сами депутаты. В новой же системе, если Курултай дважды отклонит предложенную президентом кандидатуру, он может быть распущен, - подчеркнул эксперт.

По словам Бейсебаева, хотя в Послании будут часто звучать термины "политическая реформа", "новая эпоха" и "новая система", для общества критически важно понимать реальные политические последствия этих преобразований.

Кроме того, для граждан остаются открытыми вопросы о том, как именно заработает новая система, каков объём полномочий Курултая и каким образом будет сформирован Народный совет.

- О Народном совете Казахстана пока нет исчерпывающей информации. Кто войдёт в его состав, как он будет формироваться и какими функциями наделяться - пару слов по этим вопросам также могут сказать в Послании, - добавил общественный деятель.

Экономический блок, по мнению эксперта, также станет важнейшей частью выступления. В центре внимания общественности находится вопрос расходования средств Национального фонда.

Бейсебаев напомнил, что ранее Нацфонд позиционировался как резерв для будущих поколений. Если приняты решения направить эти средства на развитие экономики, ключевыми становятся вопросы целей и механизмов их освоения.

- Мы всегда говорили, что деньги Нацфонда - это средства будущих поколений. Теперь речь идёт об их изъятии и использовании. Главный вопрос: как они будут потрачены? Каким будет контроль? Одной из крупнейших проблем Казахстана остаётся коррупция, поэтому при использовании средств Нацфонда вопрос контроля выносится на первый план, - считает Бейсебаев.

Общественный деятель также призвал не оставлять без внимания экологическую проблему, связанную со строительством горнолыжного курорта на территории Кок-Жайляу в Алматы. По его мнению, крупные инфраструктурные проекты должны оцениваться не только с точки зрения экономической выгоды, но и по степени их воздействия на природу.

- Поскольку я живу в Алматы, то обращаю внимание и на ситуацию вокруг Кок-Жайляу. Ранее президент заявлял, что строительства там не будет, однако сейчас работы начались. Возникает вопрос: каково воздействие таких проектов на экологию? Для общества это крайне чувствительная тема, - отметил он.

По мнению Бейсебаева, международная повестка и внешнеполитическая позиция Казахстана также займут важное место в Послании.

Эксперт подчёркивает, что текущая геополитическая обстановка сказывается на всех государствах, поэтому в речи президента наверняка найдут отражение вопросы места Казахстана на международной арене, внешнеполитического курса и защиты национальных интересов в новых реалиях.

Таким образом, Казыбек Бейсебаев резюмирует: главная черта Послания этого года - запуск новой политической системы. Однако обществу, помимо общих лозунгов о «новой эпохе», необходимы чёткие ответы на конкретные вопросы: баланс ветвей власти, пределы президентских полномочий, роль Курултая, расходование денег Нацфонда и влияние крупных проектов на жизнь граждан и природу.