Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о кадровом назначении в Администрации Президента: направление внутренней политики и информационного блока возглавил Эльдар Толганбаев, передает МойГород на пресс-службу Акорды.

На этой должности он сменил Руслана Желдибая, взяв под кураторство ключевые задачи государственного информационного поля, взаимодействия со СМИ и общественного развития.

Эльдар Толганбаев родился в 1981 году в Алматинской области. Окончил СГУ им. Шакарима и Университет им. Д. А. Кунаева.

Карьеру начал в 2005 году с районного акимата. В разные годы трудился в Минкультинформе, Канцелярии Премьер-Министра, занимал посты замдиректора СЦК, советника Спикера Мажилиса и замглавы ТРК «Almaty».

Позже работал госинспектором АП РК, в 2023 году стал вице-министром информации и общественного развития, затем занял место замзаведующего Отделом по коммуникациям АП.

До текущего назначения с февраля 2024 года работал заместителем руководителя Аппарата Правительства.