Дожди и ветер не отступают: какая погода ожидается в ЗКО 9 сентября

По данным РГП "Казгидромет", 9 сентября в Западно-Казахстанской области днём на севере и востоке ожидаются сильные ливни, град и шквал с ветром до 20 м/с. В Уральске также ожидаются шквалистый ветер, дождь и град; температура воздуха ночью составит +8...+10 °C, а днём поднимется всего до +15...+17 °C.

В Мангистауской области на западе и севере пройдут дожди с грозами, а в центре порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Актау временами ожидаются осадки и гроза; температура воздуха ночью составит +16...+18 °C, днём - от +24 до +26 °C.

В Атырауской области грозовой фронт затронет юг и восток, а ночью и утром север и восток накроет туман. Порывы ветра составят 15-20 м/с. В Атырау пройдут кратковременные дожди с грозой, столбики термометров покажут ночью +11...+13 °C, днём +20...+22 °C.

В Актюбинской области днём на севере и в центре пройдут дожди с грозами, а ночью и утром ожидает туман. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Актобе днём прогнозируют грозовой дождь, температура ночью опустится до +7...+9 °C, днём поднимается до +19...+21 °C.