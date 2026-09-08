Как безопасно сдать квартиру

Сдавать квартиру незнакомым людям бывает волнительно. Но если заранее проверить жильцов, правильно оформить договор и учесть важные детали, многих проблем можно избежать. Krisha.kz рассказала, как сдать квартиру безопасно.

Проверьте арендатора

Попросите арендатора показать удостоверение личности. Запишите Ф.И.О., ИИН и данные всех, кто будет жить в квартире.

По ИИН можно проверить, есть ли у человека исполнительные производства и долги:

1. Зайдите на сайт АИС ОИП.

2. Откройте раздел «Реестр должников и запретов».

3. Введите ИИН и нажмите «Поиск».

Также можно проверить, не находится ли человек в списке тех, кому ограничен выезд из Казахстана. Зайдите на eGov.kz, выберите "Проверка запрета на выезд", введите ИИН. При желании можно попросить арендатора предоставить справку об отсутствии судимости (заказать её он может через eGov.kz или приложение eGov Mobile). Уточните место работы и место прописки. Не стесняйтесь задавать вопросы - вы должны знать, кто будет жить в вашей квартире.

Сохраните цифровые документы арендатора в телефоне или сфотографируйте удостоверение.

Заключайте договор

Договор аренды - главная защита собственника. В нём фиксируются срок, сумма и дата оплаты, депозит, условия расторжения и ответственность сторон. Если срок аренды менее года, нотариус не нужен - достаточно письменного договора.

Зафиксируйте состояние квартиры

Составьте акт приёма-передачи и перечислите мебель и технику. Для дорогих вещей укажите марку и модель.

До заселения сделайте фото и видео квартиры, особенно стен, пола, сантехники, мебели и техники. Так проще будет доказать, что повреждения появились уже во время аренды.

В акте запишите показания счётчиков воды, света и газа. С этого момента расходы по их показаниям оплачивает арендатор, если так договорились.

Возьмите депозит

Депозит - ваша финансовая подушка на случай долгов или повреждения имущества.

В договоре укажите сумму и условия возврата. Например, деньги возвращаются после выезда, если нет задолженности по оплате и порчи мебели и техники.

Чаще всего сумма депозита равна арендной плате за один месяц.

Запретите субаренду

Не хотите, чтобы квартиру пересдали? Прямо укажите в договоре, что субаренда запрещена, а передавать квартиру другим людям можно только с вашего согласия.

Если такого пункта в договоре нет, значит, нет запрета и нарушения условий договора - помните об этом.

Запретите курение

Сигаретный дым быстро портит квартиру: желтеют стены и потолки, запах впитывается в мебель и текстиль.

Если не хотите потом делать ремонт и избавляться от запаха, сразу пропишите запрет на курение в квартире и на балконе.

Укажите последствия нарушения - досрочное расторжение договора и возмещение ущерба.

Не забудьте про прописку

Если арендатор будет жить в квартире больше месяца, ему нужна временная регистрация по месту пребывания. Собственник обязан зарегистрировать проживающих в своей квартире.

Если арендатор иностранец - собственник должен уведомить миграционную службу.

Штраф для собственника за отсутствие регистрации - 10 МРП, или 43 250 тенге.

Уплачивайте налоги

С 2026 года собственник может сдавать жильё как самозанятый. Важное условие: доход не более 300 МРП, или 1 297 500 тенге в месяц.

ИП открывать не нужно.

Самозанятый платит 4% от дохода. Это не налоги, а социальные платежи.

Застрахуйте квартиру

Это необязательно, но очень выручит в случае ЧС. От потопа, пожара и других неприятностей может защитить страховка. При оформлении проверьте, что полис действует для сдаваемой в аренду квартиры и покрывает ущерб по вине арендатора.

При желании можно отдельно застраховать гражданскую ответственность перед соседями.