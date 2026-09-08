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Социум

В Казахстане меняют систему профобразования

В системе обновляют образовательные программы, усиливают сотрудничество с бизнесом и повышают квалификацию педагогов.
Жулдызхан Хасангалиева
В Казахстане меняют систему профобразования
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Казахстане меняется система технического и профессионального образования (ТиПО). Ее планируют сделать более ориентированной на потребности рынка труда, сообщает Служба центральных коммуникаций РК. В рамках Дорожной карты на 2025-2027 годы в системе обновляют образовательные программы, усиливают сотрудничество с бизнесом и повышают квалификацию педагогов. Также внедряются цифровые технологии и обновляется нормативная база.

Главная цель изменений - дать молодым людям востребованные профессии, а предприятиям - подготовленных специалистов. В дальнейшем система ТиПО должна стать одним из ключевых источников кадров для экономики страны.

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- Сегодня подготовка кадров по рабочим квалификациям ведется в 480 колледжах, где обучаются более 131 тысяча студентов. При этом 103 тысячи студентов (79%) поступили на базе 9 класса. В текущем учебном году прием на рабочие квалификации вырос до 57 тысяч студентов, - сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства.

Значительно выросло и трудоустройство выпускников. Наиболее высокий показатель трудоустройства отмечается у портных - 79%, поваров - 77%.

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