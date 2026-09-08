Какие профессии будут востребованы в Казахстане до 2035 года

Министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев на заседании обновлённого правительства сообщил, что до 2035 года больше всего специалистов потребуется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере IT. В связи с растущей потребностью в кадрах список востребованных профессий расширят - с 51 до 174 специальностей. В него войдут профессии в сфере инженерии, строительства, обрабатывающей промышленности, биотехнологий, зелёной и ядерной энергетики.

По словам министра, технологии и искусственный интеллект постепенно меняют рынок труда. Некоторые профессии могут исчезнуть, например, обработчики и наборщики текстов, специалисты по вводу данных и корректоры. При этом большинство профессий будут меняться, а также появятся новые направления работы. Для этого будут определяться перспективные профессии, обновляться квалификационные требования и образовательные программы. Кроме того, в Казахстане создадут единую цифровую систему, которая объединит профессиональное обучение, подтверждение квалификаций, трудоустройство и дальнейшее развитие специалистов. Ожидается, что цифровые решения сделают эти процессы более прозрачными, помогут точнее прогнозировать потребность в кадрах и эффективнее управлять рынком труда.

Сегодня численность рабочей силы в стране составляет 9,8 миллиона человек, занятых - 9,4 миллиона, уровень занятости достигает 96%. Значительная часть трудовых ресурсов имеет техническое и профессиональное образование. При этом рынок труда сохраняет высокий спрос на рабочие кадры — более половины вакансий, размещённых на Электронной бирже труда, приходится именно на рабочие профессии.