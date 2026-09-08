В Мангистау у водителя Jeep Wrangler изъяли партию осетра и килограммы икры

В Мангистауской области полицейские пресекли канал незаконного оборота редких видов рыбы и деликатесов. Нарушителей выявили в ходе проверки на трассе, сообщает Polisia.kz.

На автодороге между селом Шеркала и базой Адай сотрудники полиции остановили внедорожник Jeep Wrangler. При осмотре багажного отделения оперативники обнаружили и изъяли две туши осетра.

В ходе дальнейших следственных действий по месту жительства одного из фигурантов полицейские нашли ещё две осетровые рыбы (включая одну копчёную), а также шесть литровых емкостей с икрой - пять с чёрной и одну с красной.

Общий вес изъятой рыбной продукции превысил 17 килограммов, а объём деликатесной икры составил около 6 килограммов.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 339 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных, их частями или дериватами").

Всю изъятую продукцию направили на экспертизу, следствие продолжается.