Приговор вынесли учительнице из Арыси, сбившей беременную женщину и двоих детей

6 июня 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 52-летняя женщина на высокой скорости снесла ограждение и врезалась в людей, сидевших на скамейке возле частного дома.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор по делу о резонансной аварии в Арыси, унёсшей жизни беременной женщины и двоих маленьких детей. За рулём внедорожника в момент трагедии находилась нетрезвая школьная учительница, передаёт Almaty.tv.

Трагедия произошла 6 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 52-летняя женщина на высокой скорости снесла ограждение и врезалась в людей, сидевших на скамейке возле частного дома. В результате наезда погибли 30-летняя беременная воспитательница детского сада, её двухлетний сын и пятилетняя соседская девочка. Ещё несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Суд признал её виновной по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- Подсудимая Бибинур Избасарова признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, - огласил вердикт судья Марат Куздеубаев.

Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и попросила о снисхождении, указав, что воспитывает несовершеннолетнюю дочь с инвалидностью. Суд учёл это обстоятельство и предоставил женщине отсрочку отбывания наказания сроком на один год.

Однако семьи погибших считают такой вердикт несправедливым и слишком мягким.

- За три человеческие жизни - девять лет. Разве это нормально? Она жива, здорова, будет ходить на свободе. И что с того, что у неё есть 12-летний ребёнок? У нас остался четырёхлетний ребёнок без мамы. Каждый день, когда он плачет, у меня сердце разрывается. Где здесь справедливость? Мы с этим не согласны, - заявила потерпевшая Агайша Манатова.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального и морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.