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Происшествия

Иностранца отправили за решетку за распространение наркотиков в ЗКО

Его осудили на 6 лет.
Кристина Кобина
Иностранца отправили за решетку за распространение наркотиков в ЗКО

В ЗКО полицейские поймали 33-летнего иностранца, который раскладывал закладки с наркотиками, сообщает Polisia.kz. Задержание проводили сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции ЗКО.

- При личном обыске у мужчины изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом, а также два телефона. Следствие установило, что мужчина работал курьером в интернет-магазине, осуществлявшем распространение наркотических средств. Согласно заключению соответствующей экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством, - пояснили в ведомстве.

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По данному факту проведено досудебное расследование. Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам тюрьмы.

Полиция призывает казахстанцев не соглашаться на сомнительную работу в мессенджерах и напоминает, что за торговлю наркотиками грозит большой срок.

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