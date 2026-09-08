Первое заседание после выборов: Бектенов поставил задачи новому Кабмину

В Казахстане состоялось первое заседание правительства в обновлённом составе под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. Глава Кабмина призвал министров действовать опережающими темпами и оперативно принимать ключевые решения, сообщает пресс-служба правительства.

Заседание прошло после выборов в Курултай. В соответствии с Конституционным законом "О правительстве Республики Казахстан" присягу принёс новый министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов.

Обращаясь к сформированному кабинету министров, Олжас Бектенов подчеркнул необходимость активных действий на фоне масштабных реформ.

- На новом этапе политической и экономической модернизации страны, с принятием новой Конституции мы все обязаны принять исчерпывающие меры для дальнейшего социально-экономического развития страны. По всем направлениям и отраслям следует вести системную и комплексную реализацию поставленных главой государства задач. Во главе угла всегда должны стоять конституционные принципы “Закон и порядок”, “Таза Қазақстан”. Работа правительства должна вестись опережающими темпами с принятием исчерпывающих мер, - заявил премьер-министр.

Глава правительства отдельно сделал акцент на персональной ответственности каждого руководителя ведомства.