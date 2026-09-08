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Социум

Первое заседание после выборов: Бектенов поставил задачи новому Кабмину

Обращаясь к сформированному кабинету министров, Олжас Бектенов подчеркнул необходимость активных действий на фоне масштабных реформ.
Варвара Тыщенко
Первое заседание после выборов: Бектенов поставил задачи новому Кабмину
Фото: пресс-служба правительства

В Казахстане состоялось первое заседание правительства в обновлённом составе под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. Глава Кабмина призвал министров действовать опережающими темпами и оперативно принимать ключевые решения, сообщает пресс-служба правительства.

Заседание прошло после выборов в Курултай. В соответствии с Конституционным законом "О правительстве Республики Казахстан" присягу принёс новый министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов.

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Обращаясь к сформированному кабинету министров, Олжас Бектенов подчеркнул необходимость активных действий на фоне масштабных реформ.

- На новом этапе политической и экономической модернизации страны, с принятием новой Конституции мы все обязаны принять исчерпывающие меры для дальнейшего социально-экономического развития страны. По всем направлениям и отраслям следует вести системную и комплексную реализацию поставленных главой государства задач. Во главе угла всегда должны стоять конституционные принципы “Закон и порядок”, “Таза Қазақстан”. Работа правительства должна вестись опережающими темпами с принятием исчерпывающих мер, - заявил премьер-министр.

Глава правительства отдельно сделал акцент на персональной ответственности каждого руководителя ведомства.

- Сейчас время брать на себя полную ответственность и оперативно принимать необходимые решения для достижения конкретных результатов. Мы все должны полностью оправдать высокое доверие президента, - резюмировал Олжас Бектенов.

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