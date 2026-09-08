Должны ли учителя отвечать в родительских чатах после 18:00 - ответ главы Минпросвещения

Глава Минпросвещения Жулдыз Сулейменова разъяснила правила общения педагогов с родителями в мессенджерах и ответила, обязаны ли учителя отвечать в родительских чатах после 18:00.

В Казахстане планируют установить регламент общения в школьных чатах, чтобы педагоги могли полноценно отдыхать во внерабочее время. Позицию ведомства по поводу взаимодействия учителей и родителей после 18:00 разъяснила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на своей странице в Facebook.

Глава ведомства подчеркнула, что министерство не стремится ввести жесткие табу на коммуникацию, однако этот процесс требует четких рамок и элементарной этики.

- Считаю важным пояснить свою позицию относительно общения в родительских чатах и взаимодействия педагогов с родителями после окончания рабочего дня. Министерство просвещения не ставит своей целью вводить чрезмерные ограничения для общения родителей и педагогов. Напротив, мы понимаем, насколько важно постоянное и конструктивное взаимодействие семьи и школы. Но любое взаимодействие должно строиться на определенных правилах и взаимном уважении, - заявила Жулдыз Сулейменова.

Министр призвала родителей учитывать колоссальную ежедневную нагрузку педагогов. В среднем преподаватель ведет около шести уроков в день и напрямую контактирует примерно со 150 детьми.

- На каждом уроке учитель должен быть полностью собран. Он объясняет новый материал, работает у доски, пишет, показывает, отвечает на вопросы, контролирует выполнение заданий, следит за дисциплиной класса, помогает тем учащимся, кто не понял тему. Педагог постоянно находится в движении, зачастую весь урок проводит на ногах. От педагога каждый раз ждут полной отдачи, - напомнила глава Минпросвещения.

Она добавила, что после завершения уроков работа учителя не заканчивается - необходимо проверять тетради, контрольные работы и готовиться к следующему учебному дню.

- И самое главное, важно помнить, что у учителя есть рабочее время и есть личное время. И если мы хотим, чтобы наши учителя на следующие дни снова вышли к нашим детям энергичными, внимательными, спокойными и профессиональными, мы должны дать нашим педагогам возможность восстановиться, - подчеркнула министр.

По словам главы ведомства, установление правил - это не вопрос формальных запретов, а показатель взаимного уважения. Экстренные ситуации остаются исключением, однако повседневное общение должно подчиняться установленному графику.