Сильный дождь ожидается на западе Казахстана 8 сентября

Также в регионах синоптики прогнозируют шквальный ветер.

По данным РГП "Казгидромет", 8 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь с грозой, град, шквальный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Днем +21 градус, ночью +19.

Сильный дождь, град и шквал синоптики прогнозируют в Атырауской области. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +16.

В Актюбинской отбласти ожидается дождь с грозой, град, шквальный ветер, туман. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью +18.

Дождь с грозой ожидает и жителей Мангыстауской области. Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью +18.