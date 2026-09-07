Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Сильный дождь ожидается на западе Казахстана 8 сентября

Также в регионах синоптики прогнозируют шквальный ветер.
gorod
Сильный дождь ожидается на западе Казахстана 8 сентября
Фото Медета МЕДРЕСОВА

По данным РГП "Казгидромет", 8 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь с грозой, град, шквальный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Днем +21 градус, ночью +19.

Сильный дождь, град и шквал синоптики прогнозируют в Атырауской области. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +16. 

Главный баннер

В Актюбинской отбласти ожидается дождь с грозой, град, шквальный ветер, туман. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью +18.

Дождь с грозой ожидает и жителей Мангыстауской области. Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью +18. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article