Двухкилограммовую опухоль удалили врачи у новорожденной

Малышка появилась на свет 18 августа весом более 4 килограммов с огромным образованием в крестцово-копчиковой области. С первых минут жизни она боролась за жизнь. На момент рождения данная патология не является злокачественной, однако в течение первых 6 месяцев жизни может перейти в онкологическое заболевание. Поэтому новорожденных с таким образованием оперируют незамедлительно, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения РК.

В первые часы после рождения команда неонатальных реаниматологов и хирургов выехала в роддом, чтобы перевезти ребенка в Центр детской неотложной медицинской помощи. Девочку госпитализировали в отделение реанимации новорожденных и начали готовить к объемной операции. На следующий день врачи выполнили операцию по удалению опухоли.

- Это тератома крестцово-копчиковой области - опухоль, состоящая из тканей различного происхождения, в том числе костной и мягких тканей, а также кистозных полостей. Это была одна из сложнейших операций в нашей практике: новообразование весом 2 килограмма - практически наравне с весом ребенка. При общем весе при рождении 4 килограмма ровно половину веса составляла опухоль. Операция прошла удачно. Сразу после удаления мы выполнили пластику. Швы будут незаметны, и в будущем малышка не будет испытывать каких-либо неудобств. Ребенок благополучно выписывается домой, - рассказал заведующий отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Саматбек Мырзахмет.

Операцию выполнили: хирург Саматбек Мырзахмет, хирург, ассистент Бегалы Торебек, анестезиолог-реаниматолог Улыкпан Альсеитов. Лечащие врачи малышки - Айжан Сексенбаева и Едгор Сайдакбаров.

Тератома развилась внутриутробно и была диагностирована во время скрининга на 20-й неделе беременности. Супружеская пара сделала все возможное, чтобы сохранить беременность: они прошли несколько консилиумов и консультаций хирургов ЦДНМП. Врачи вели динамическое наблюдение за основными показателями состояния здоровья. На 34-й неделе малышка появилась на свет путем кесарева сечения.

- Это долгожданная девочка после четырех мальчиков. На 20-й неделе беременности врачи диагностировали крестцово-копчиковую тератому, сразу же мы приехали на консультацию в ЦДНМП. В целом беременность протекала благополучно. На 34-й неделе я поступила в роддом с болями в животе, мне сразу выполнили кесарево сечение и перевели нас с ребенком сюда. Я очень благодарна врачам этой больницы за спасение дочери. Я видела ребенка после рождения, видела эту огромную опухоль. Спасибо всем, кто принимал участие в лечении моей малышки, - рассказывает Аяжан, мама малышки.

Крестцово-копчиковая тератома - самая распространенная опухоль у новорожденных. Она образуется еще в утробе матери и может расти вместе с малышом, в некоторых случаях приводя к тяжелым осложнениям и нарушению работы жизненно важных органов. В данном случае образование выросло до внушительных размеров.

С начала года в отделение новорожденных Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы перевели 96 детей, 72 из них потребовалось хирургическое вмешательство. На развитие врожденных пороков могут влиять различные внутренние и внешние факторы, включая наследственность, инфекции и другие воздействия.