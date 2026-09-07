«Казахмыс» направляет более 100 млн тенге на модернизацию медпунктов по единому стандарту

ТОО «Корпорация Казахмыс» выделило свыше 100 млн тенге на дополнительное оснащение 38 медицинских пунктов, действующих на производственных объектах компании. Данная программа направлена на повышение готовности медперсонала к оказанию экстренной и неотложной помощи на производстве. В настоящее время основной объем необходимого оборудования уже доставлен на объекты, передает МойГород.
В рамках модернизации медпункты оснащают современным медицинским оборудованием по единому стандарту с учетом специфики промышленных предприятий.
В перечень закупленного оборудования вошли 35 портативных дефибрилляторов ZOLL AED Plus, 35 аппаратов ЭКГ COMEN, 20 транспортных щитов, 52 комплекта иммобилизационных шин, 37 противоожоговых наборов, а также специализированные медицинские холодильники для всех 38 пунктов.
Как отметил директор ТОО «Медицинский центр Жезказган» Даурен Аманкулов, в экстренных ситуациях на производстве важна каждая минута, поэтому оперативность и эффективность помощи напрямую зависят от квалификации специалистов и наличия необходимого оснащения на месте.
Все медпункты укомплектованы профессиональными кадрами, регулярно проходящими профильное обучение.
Допоснащение медицинских пунктов является частью системной работы «Казахмыса» по совершенствованию медицинской помощи работникам и обновлению материально-технической базы на промышленных объектах.