На что казахстанцы потратили 27,5 млрд тенге пенсионных накоплений

В августе 2026 года казахстанцы получили 27,5 миллиарда тенге пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. По данным аналитического канала Data Hub, это почти столько же, сколько было выплачено в июле - 27,1 миллиарда тенге. При этом такие суммы остаются одними из самых низких с июня 2024 года. Одна из причин - с июня 2026 года изменились правила расчёта порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Из-за этого количество людей, которые могут снять часть своих накоплений на жильё, заметно сократилось. При этом средняя сумма, доступная для изъятия, выросла.

По данным ЕНПФ, в июле и августе воспользоваться пенсионными накоплениями смогли тысячи казахстанцев. С 1 июля по 1 августа число получателей увеличилось на 8,8 тысяч человек. Столько же - ещё на 8,8 тысячи - стало больше с 1 августа по 1 сентября. Сравнивать эти цифры с предыдущими периодами сложно, поскольку раньше ЕНПФ публиковал количество исполненных заявлений, а не число получателей. Для сравнения: в 2025 году в среднем за месяц исполнялось более 100 тысяч заявлений, а с января по май 2026 года - около 58 тысяч в месяц.

Самой популярной целью использования пенсионных накоплений остаётся окончательный расчёт при покупке жилья. В июле и августе на эту цель пришлось по 58% от общей суммы выплат. При этом казахстанцы продолжают возвращать деньги обратно в ЕНПФ. В августе сумма возвратов составила около 4,9 миллиарда тенге, а в июле - около 10 миллиардов тенге. Накопления возвращаются в фонд, например, если человек передумал использовать деньги, не предоставил необходимые документы или планировал потратить средства не по назначению.