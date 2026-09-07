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Социум Экономика

На что казахстанцы потратили 27,5 млрд тенге пенсионных накоплений

Из-за этого количество людей, которые могут снять часть своих накоплений на жильё, заметно сократилось. При этом средняя сумма, доступная для изъятия, выросла.
Жулдызхан Хасангалиева
На что казахстанцы потратили 27,5 млрд тенге пенсионных накоплений
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В августе 2026 года казахстанцы получили 27,5 миллиарда тенге пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. По данным аналитического канала Data Hub, это почти столько же, сколько было выплачено в июле - 27,1 миллиарда тенге. При этом такие суммы остаются одними из самых низких с июня 2024 года. Одна из причин - с июня 2026 года изменились правила расчёта порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Из-за этого количество людей, которые могут снять часть своих накоплений на жильё, заметно сократилось. При этом средняя сумма, доступная для изъятия, выросла.

По данным ЕНПФ, в июле и августе воспользоваться пенсионными накоплениями смогли тысячи казахстанцев. С 1 июля по 1 августа число получателей увеличилось на 8,8 тысяч человек. Столько же - ещё на 8,8 тысячи - стало больше с 1 августа по 1 сентября. Сравнивать эти цифры с предыдущими периодами сложно, поскольку раньше ЕНПФ публиковал количество исполненных заявлений, а не число получателей. Для сравнения: в 2025 году в среднем за месяц исполнялось более 100 тысяч заявлений, а с января по май 2026 года - около 58 тысяч в месяц.

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Самой популярной целью использования пенсионных накоплений остаётся окончательный расчёт при покупке жилья. В июле и августе на эту цель пришлось по 58% от общей суммы выплат.  При этом казахстанцы продолжают возвращать деньги обратно в ЕНПФ. В августе сумма возвратов составила около 4,9 миллиарда тенге, а в июле - около 10 миллиардов тенге. Накопления возвращаются в фонд, например, если человек передумал использовать деньги, не предоставил необходимые документы или планировал потратить средства не по назначению.

Фото Data Hub
Фото Data Hub

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