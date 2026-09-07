34 тысячам работников вовремя не перечисляли пенсионные взносы в Атырауской области

Аким региона Болат Акчулаков провёл совещание по трудовым правам, безопасности на работе и трудоустройству бывших заключённых.

Как доложил руководитель департамента комитета государственной инспекции труда по Атырауской области Игилик Аубакиров, инспекция труда выявила серьёзные проблемы на предприятиях области.

- На 1 308 предприятиях обнаружили 3 062 работника без оформленных трудовых договоров. 6 310 компаний вовремя не перечисляли пенсионные взносы за 34 022 сотрудников. В компаниях "Марко", "Супер Марко" и "Марко Бейкери" 122 сотрудника не получили более 43,9 миллиона тенге. Часть долга (19,3 млн) уже выплатили, остальное пообещали закрыть до конца месяца за счёт продажи имущества. Из почти 12 тысяч компаний региона коллективные договоры есть всего у 12% (около 650 предприятий). Также до сих пор не выплатили компенсации 91 пенсионеру-педагогу, - пояснил Игилик Аубакиров.

Отдельно участники заседания рассмотрели вопросы социальной адаптации и трудоустройства граждан, отбывающих наказание. По данным начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области Берика Бакулина, ситуация с занятостью в колониях улучшилась.

- Из 919 трудоспособных осуждённых работой обеспечены 555 человек (60,4% против 32,2% в прошлом году). В колониях работают 21 предприниматель и два участка предприятия "Еңбек-Батыс". В женской колонии достраивают новые ангары, чтобы создать ещё около 100 рабочих мест. Из освободившихся в этом году 185 человек постоянную работу уже нашли 25, - пояснил он.

Болат Акчулаков потребовал от ведомств: