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Социум

Свыше 3,7 млрд тенге ущерба: КНБ подвел итоги антикоррупционной работы за два месяца

По расследуемым уголовным делам подозреваемыми признали 140 человек.
Варвара Тыщенко
Свыше 3,7 млрд тенге ущерба: КНБ подвел итоги антикоррупционной работы за два месяца
Иллюстративное фото из архива "МГ"

За июль и август 2026 года в Казахстане зарегистрировали 201 коррупционное правонарушение. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе КНБ РК, подведя итоги деятельности ведомства за два летних месяца.

Основную массу выявленных правонарушений составили классические финансовые и должностные схемы.

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- Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий, - пояснили в КНБ.

По расследуемым уголовным делам подозреваемыми признали 140 человек. Значительная часть материалов уже прошла этап досудебного следствия и передана в судебные инстанции.

- Завершено расследование 126 уголовных дел, из них 110 направлены в суд. Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 3,7 млрд тенге, - резюмировали в пресс-службе ведомства.

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