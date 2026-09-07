Свыше 3,7 млрд тенге ущерба: КНБ подвел итоги антикоррупционной работы за два месяца

По расследуемым уголовным делам подозреваемыми признали 140 человек.

За июль и август 2026 года в Казахстане зарегистрировали 201 коррупционное правонарушение. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе КНБ РК, подведя итоги деятельности ведомства за два летних месяца.

Основную массу выявленных правонарушений составили классические финансовые и должностные схемы.

- Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий, - пояснили в КНБ.

По расследуемым уголовным делам подозреваемыми признали 140 человек. Значительная часть материалов уже прошла этап досудебного следствия и передана в судебные инстанции.