Гороскоп с 7 по 13 сентября: кому светит карьерный прорыв, а кого ждут честные разговоры

Первая сентябрьская суета улеглась, и наступает время навести порядок в планах, финансах и личной жизни.

Предстоящие семь дней идеально подходят для того, чтобы вернуть к жизни отложенные идеи, пересмотреть условия договоренностей и прямо спросить близких о том, что вас давно волнует, передает Mixnews.

Карьера, деньги и новые цели

Овен. На этой неделе вам придется выйти из тени и проявить свои способности. Не бойтесь брать ответственность за сложные задачи - окружающие могут просто не знать о вашем реальном потенциале. В выходные сбросьте роль бессменного лидера и позвольте близким взять выбор досуга на себя.

На этой неделе вам придется выйти из тени и проявить свои способности. Не бойтесь брать ответственность за сложные задачи - окружающие могут просто не знать о вашем реальном потенциале. В выходные сбросьте роль бессменного лидера и позвольте близким взять выбор досуга на себя. Близнецы. Избегайте соблазна взяться за несколько заманчивых проектов одновременно. Прежде чем соглашаться на новую подработку или учебу, примерьте новую нагрузку на свой обычный график. В выходные сделайте один неформальный тестовый шаг, чтобы проверить идею на практике.

Избегайте соблазна взяться за несколько заманчивых проектов одновременно. Прежде чем соглашаться на новую подработку или учебу, примерьте новую нагрузку на свой обычный график. В выходные сделайте один неформальный тестовый шаг, чтобы проверить идею на практике. Весы. Время спокойно обсудить условия сотрудничества, цены или рабочий график. Вы имеете полное право задать уточняющие вопросы, даже если собеседник говорит уверенным тоном. В личной жизни начните с одной конкретной бытовой просьбы вместо абстрактных претензий.

Время спокойно обсудить условия сотрудничества, цены или рабочий график. Вы имеете полное право задать уточняющие вопросы, даже если собеседник говорит уверенным тоном. В личной жизни начните с одной конкретной бытовой просьбы вместо абстрактных претензий. Козерог. Пришло время узнать, что требуется для перехода на следующий профессиональный уровень. Запросите у руководства или партнеров четкий список критериев - это избавит вас от лишних сомнений. На выходных полностью отключите режим продуктивности и отдохните без отчетов.

Отношения, честные разговоры и границы

Рак. Пора напомнить о себе тем, кто затягивает с ответом по важным заявкам, договоренностям или личным просьбам. Спокойный вопрос спасет вас от необходимости строить догадки. В личных отношениях не отказывайтесь от предложенной помощи привычным "я сам справлюсь".

Пора напомнить о себе тем, кто затягивает с ответом по важным заявкам, договоренностям или личным просьбам. Спокойный вопрос спасет вас от необходимости строить догадки. В личных отношениях не отказывайтесь от предложенной помощи привычным "я сам справлюсь". Дева. Сезон дней рождения продолжается, и сейчас лучшее время, чтобы заявить о собственных желаниях. Отбросьте привычку контролировать каждую деталь праздника или совместного вечера. Позвольте окружающим позаботиться о вас и принять ваши истинные потребности.

Сезон дней рождения продолжается, и сейчас лучшее время, чтобы заявить о собственных желаниях. Отбросьте привычку контролировать каждую деталь праздника или совместного вечера. Позвольте окружающим позаботиться о вас и принять ваши истинные потребности. Стрелец. Человек, с которым вы раньше не сходились во мнениях, неожиданно окажется надежным союзником. Не бойтесь пересмотреть свое прошлое впечатление и дать общению второй шанс. Финансовые вопросы перед совместными поездками просчитывайте "под ключ", включая дорогу и проживание.

Человек, с которым вы раньше не сходились во мнениях, неожиданно окажется надежным союзником. Не бойтесь пересмотреть свое прошлое впечатление и дать общению второй шанс. Финансовые вопросы перед совместными поездками просчитывайте "под ключ", включая дорогу и проживание. Рыбы. Перестаньте угадывать отношение к себе по скорости ответов в мессенджерах. Прямой разговор о ближайших планах прояснит ситуацию в разы лучше догадок. В давних отношениях попробуйте вернуться к занятию, которое когда-то вас сближало.

Перезагрузка, старые идеи и личный комфорт