Гороскоп с 7 по 13 сентября: кому светит карьерный прорыв, а кого ждут честные разговоры

Предстоящие семь дней идеально подходят для того, чтобы вернуть к жизни отложенные идеи, пересмотреть условия договоренностей и прямо спросить близких о том, что вас давно волнует, передает Mixnews.
Карьера, деньги и новые цели
- Овен. На этой неделе вам придется выйти из тени и проявить свои способности. Не бойтесь брать ответственность за сложные задачи - окружающие могут просто не знать о вашем реальном потенциале. В выходные сбросьте роль бессменного лидера и позвольте близким взять выбор досуга на себя.
- Близнецы. Избегайте соблазна взяться за несколько заманчивых проектов одновременно. Прежде чем соглашаться на новую подработку или учебу, примерьте новую нагрузку на свой обычный график. В выходные сделайте один неформальный тестовый шаг, чтобы проверить идею на практике.
- Весы. Время спокойно обсудить условия сотрудничества, цены или рабочий график. Вы имеете полное право задать уточняющие вопросы, даже если собеседник говорит уверенным тоном. В личной жизни начните с одной конкретной бытовой просьбы вместо абстрактных претензий.
- Козерог. Пришло время узнать, что требуется для перехода на следующий профессиональный уровень. Запросите у руководства или партнеров четкий список критериев - это избавит вас от лишних сомнений. На выходных полностью отключите режим продуктивности и отдохните без отчетов.
Отношения, честные разговоры и границы
- Рак. Пора напомнить о себе тем, кто затягивает с ответом по важным заявкам, договоренностям или личным просьбам. Спокойный вопрос спасет вас от необходимости строить догадки. В личных отношениях не отказывайтесь от предложенной помощи привычным "я сам справлюсь".
- Дева. Сезон дней рождения продолжается, и сейчас лучшее время, чтобы заявить о собственных желаниях. Отбросьте привычку контролировать каждую деталь праздника или совместного вечера. Позвольте окружающим позаботиться о вас и принять ваши истинные потребности.
- Стрелец. Человек, с которым вы раньше не сходились во мнениях, неожиданно окажется надежным союзником. Не бойтесь пересмотреть свое прошлое впечатление и дать общению второй шанс. Финансовые вопросы перед совместными поездками просчитывайте "под ключ", включая дорогу и проживание.
- Рыбы. Перестаньте угадывать отношение к себе по скорости ответов в мессенджерах. Прямой разговор о ближайших планах прояснит ситуацию в разы лучше догадок. В давних отношениях попробуйте вернуться к занятию, которое когда-то вас сближало.
Перезагрузка, старые идеи и личный комфорт
- Телец. Позвольте себе немного непрактичных удовольствий без чувства вины перед самим собой. Если покупка или встреча укладываются в ваш бюджет, собственного желания вполне достаточно. В середине недели разговор о простых вещах легко перерастет в приятное знакомство.
- Лев. Выход из привычного круга общения принесет свежие мысли и полезные контакты. Не обязательно пытаться стать душой компании - сейчас ценнее просто послушать чужие мнения. В выходные выбирайте места для отдыха, где вам будет комфортно и по атмосфере, и по счету.
- Скорпион. Старый проект, отложенный из-за нехватки времени, снова станет актуальным. Вы накопили достаточно опыта, чтобы сделать следующий шаг. Покажите наработки человеку, чьему мнению доверяете, но сразу обозначьте, какая именно оценка вам нужна.
- Водолей. Идеальный момент для поиска единомышленников под совместные затеи. Не обдумывайте планы в одиночку - обсудите их с теми, кто готовить предлагать конкретное участие. Проверьте командную работу на небольшом и понятном задании.