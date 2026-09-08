Казахстану официально вернули первое место в медальном зачёте Всемирных игр кочевников

Сборная Казахстана официально оглашена победителем общего медального зачёта Всемирных игр кочевников после повторного подсчёта наград организационным комитетом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов на своей странице в Facebook.

Разногласие в таблице результатов возникло из-за технической ошибки: оргкомитет первоначально не посчитал по отдельности награды троих казахстанских атлетов. Представитель главы Кыргызстана подчеркнул, что спортивная борьба шла исключительно на площадках и не спровоцировала конфликтов между фанатами двух стран.

- Не возникло никаких разногласий и среди болельщиков. Единственное техническое расхождение в командном зачёте возникло при подсчёте медалей. Сегодня организационный комитет принял решение по отдельности учесть медали каждого из трёх спортсменов Казахстана. Таким образом, в общем командном зачёте первое место занял Казахстан, - написал Аскат Алагозов.

Он также отдал должное спортсменам из Кыргызстана, отметившимся высоким уровнем подготовки. Ранее Министерство туризма и спорта РК заявило о лидерстве нацсборной с 74 медалями (32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые). Согласно данным ведомства, вторую строчку занял Кыргызстан с 30 золотыми наградами, а третью - Россия с семью.

Спорная ситуация возникла после того, как в официальном Instagram-аккаунте соревнований выставили таблицу, где первое место отдали Кыргызстану, срезав у Казахстана три высшие награды. Вскоре публикацию с таблицей удалили, а организаторы взяли паузу для итогового ведомственного пересчёта.

VI Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. В них приняли участие около 3000 спортсменов более чем из 100 стран.

