Глава Минспорта РК подвел итоги Игр кочевников после споров о медальном зачете

Спор вокруг результатов разгорелся после финала турнира 6 сентября, когда стороны по-разному оценили результаты соревнований.

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов выступил с обращением по завершении VI Всемирных игр кочевников в Кыргызстане, поблагодарив организаторов и кыргызский народ за теплый прием. Заявление главы ведомства появилось в официальном Telegram-канале Министерства туризма и спорта РК на фоне возникших публичных разногласий о том, кто возглавил итоговую таблицу наград.

В рамках соревнований Ербол Мырзабосынов провел встречу с директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров КР Урматом Асанбаевым, вручив ему традиционный лук в знак уважения и символа общего наследия.

- VI Всемирные игры кочевников - особое международное событие, которое объединяет братские народы общей историей, традициями и национальными видами спорта. Казахский и кыргызский народы объединяют общие исторические корни, близкие традиции и духовные ценности. Всемирные игры кочевников в Кыргызстане прошли на высоком организационном уровне. Благодарю братский кыргызский народ за гостеприимство и тёплый приём! - говорится в обращении министра.

Причина медального разногласия

Спор вокруг результатов разгорелся после финала турнира 6 сентября, когда стороны по-разному оценили результаты соревнований. Согласно данным Минспорта Казахстана, сборная РК заняла первое место в общем зачете с 74 медалями (32 золотые, 20 серебряных, 22 бронзовые), расположив Кыргызстан на второй строчке (30 золотых, 35 серебряных, 19 бронзовых).

Однако в официальном аккаунте Всемирных игр кочевников публикуемая таблица показывала иную картину: Кыргызстан разместили на первой строчке с 30 золотыми наградами, а Казахстан - на второй с 29.

После волны вопросов в СМИ и соцсетях публикацию в аккаунте Игр в Instagram неоднократно удаляли и восстанавливали, а затем сводный зачет исчез и с официального сайта соревнований.

Разъяснения организаторов и кыргызской стороны

Организаторы турнира заявили, что итоговая таблица появится только после обработки всей информации от Секретариата Игр, а до этого момента результаты по отдельным дисциплинам доступны лишь в соответствующих разделах сайта.

Позже с официальным разъяснением выступило и Государственное агентство физической культуры и спорта Кыргызстана:

- В соответствии с концепцией Всемирных игр кочевников официальный медальный и общекомандный зачёт среди стран не ведётся. Всемирные игры кочевников - это прежде всего международная площадка для сохранения, развития и популяризации этноспорта и традиционных видов спорта, укрепления культурных связей и дружбы между народами. Концепция Игр основана не на соперничестве государств за место в общем рейтинге, а на объединении стран вокруг общего историко-культурного наследия.

VI Всемирные игры кочевников проходили в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года с участием спортсменов более чем из 100 стран.