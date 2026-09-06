В Казахстане адаптировали более 32 тысяч объектов для людей с инвалидностью

До конца 2026 года в стране планируется адаптировать 34 573 объекта социальной инфраструктуры для лиц с инвалидностью. По состоянию на 1 сентября уже адаптировано 32 802 объекта, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК. В числе адаптированных объектов – организации образования и здравоохранения, учреждения культуры, государственные учреждения, объекты торговли и сферы услуг. Работа проводится во всех регионах страны в рамках Концепции инклюзивной политики на 2025–2030 годы, Дорожной карты и проекта "Халықпен бірге".

Задача ведомтсва при адаптации зданий сделать их удобными и безопасными для людей с инвалидностью. Человек должен иметь возможность самостоятельно попасть в здание, свободно передвигаться внутри и получить необходимые услуги. Проверяется весь путь — от территории возле здания и входа до места, где оказывается услуга. Также оцениваются проходы внутри здания, санитарные помещения, информационные материалы и средства связи. Важно, чтобы была доступна не только отдельная часть здания, а весь маршрут человека. То есть он должен иметь возможность без посторонней помощи и препятствий воспользоваться услугами.

Таким образом, доступность объекта определяется не наличием отдельного элемента, а тем, может ли человек самостоятельно и без препятствий воспользоваться его услугами. Работой по адаптации объектов занимаются местные исполнительные органы вместе с государственными учреждениями и представителями бизнеса. При этом учитываются современные требования, а также обращения и реальные потребности людей с инвалидностью.